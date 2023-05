Al bando la pesca a strascico 

La situazione è controversa anche perché nel 2022 – secondo i dati della Coldiretti Impresapesca – è arrivato dall’estero nei nostri supermercati e nei ristoranti italiani oltre un miliardo di chili di pesci freschi o trasformati. «Il dato delle importazioni è altissimo e su questo dobbiamo riflettere», dice Mauro Manca, «in Sardegna non riusciamo a essere autosufficienti e la dipendenza è quasi totale per prodotti come calamari, polpi, gamberi». La subalternità si avverte sempre di più perché aumenta la domanda dei prodotti ittici: le statistiche ci dicono che ogni italiano mangia circa ventotto chili di pesce all’anno, tre chili in più della media europea.

La piccola pesca – rilevante in Sardegna – da sola non riesce a stare sul mercato perché la quantità dipende da fattori troppo variabili e poi il settore è disgregato in una miriade di barche. Restano le produzioni di acquacoltura ma anche queste sono limitate. «La Sardegna sotto il profilo della gestione dell’attività ittica è una regione virtuosa», sostiene Manca, «ha sempre applicato tutte le direttive per salvaguardare il mare. Ora però è difficile intervenire di fronte a decisioni prese al livello europeo. Da tempo Bruxelles, che considera dannosa la pesca industriale, mette paletti su tutto; così, ad esempio, il prezzo del gambero è raddoppiato da quando furono stabilite le quote massime da prelevare».

La pesca a strascico fa danni, meglio vietarla. La Commissione europea non ha dubbi e mette tutto per iscritto in un documento con il quale chiede ai Paesi dell'Unione di eliminare gradualmente la pesca di fondo. Il cronoprogramma che potrebbe “affondare” tremila pescherecci in Italia ha una serie di scadenze racchiuse nel triennio dal 2024 al 2027. Ma Coldiretti Impresapesca non ci sta: «Anche in Sardegna rischiamo di perdere tutto», afferma Mauro Manca che dal 2009 segue il settore ittico per la Coldiretti, «questo tipo di pesca, per quanto non sia diffuso come nell’Adriatico, ha una grande importanza perché garantisce la continuità del mercato. La nostra isola importa l’ottanta per cento dei prodotti ittici, può sembrare una bestemmia ma è così».

La pesca a strascico fa danni, meglio vietarla. La Commissione europea non ha dubbi e mette tutto per iscritto in un documento con il quale chiede ai Paesi dell'Unione di eliminare gradualmente la pesca di fondo. Il cronoprogramma che potrebbe “affondare” tremila pescherecci in Italia ha una serie di scadenze racchiuse nel triennio dal 2024 al 2027. Ma Coldiretti Impresapesca non ci sta: «Anche in Sardegna rischiamo di perdere tutto», afferma Mauro Manca che dal 2009 segue il settore ittico per la Coldiretti, «questo tipo di pesca, per quanto non sia diffuso come nell’Adriatico, ha una grande importanza perché garantisce la continuità del mercato. La nostra isola importa l’ottanta per cento dei prodotti ittici, può sembrare una bestemmia ma è così».

Volumi insufficienti

La piccola pesca – rilevante in Sardegna – da sola non riesce a stare sul mercato perché la quantità dipende da fattori troppo variabili e poi il settore è disgregato in una miriade di barche. Restano le produzioni di acquacoltura ma anche queste sono limitate. «La Sardegna sotto il profilo della gestione dell’attività ittica è una regione virtuosa», sostiene Manca, «ha sempre applicato tutte le direttive per salvaguardare il mare. Ora però è difficile intervenire di fronte a decisioni prese al livello europeo. Da tempo Bruxelles, che considera dannosa la pesca industriale, mette paletti su tutto; così, ad esempio, il prezzo del gambero è raddoppiato da quando furono stabilite le quote massime da prelevare».

Aumenta l’importazione

La situazione è controversa anche perché nel 2022 – secondo i dati della Coldiretti Impresapesca – è arrivato dall’estero nei nostri supermercati e nei ristoranti italiani oltre un miliardo di chili di pesci freschi o trasformati. «Il dato delle importazioni è altissimo e su questo dobbiamo riflettere», dice Mauro Manca, «in Sardegna non riusciamo a essere autosufficienti e la dipendenza è quasi totale per prodotti come calamari, polpi, gamberi». La subalternità si avverte sempre di più perché aumenta la domanda dei prodotti ittici: le statistiche ci dicono che ogni italiano mangia circa ventotto chili di pesce all’anno, tre chili in più della media europea.

La scadenza fra sette anni

Per Coldiretti non si può affrontare il problema della pesca a strascico con scelte drastiche. Da qui la protesta dei pescatori che con quel tipo di attività forniscono ai mercati il sessantacinque per cento del pescato italiano. Le nuove norme ipotizzate dalla Commissione europea, e al vaglio del Governo nazionale, prevedono una restrizione delle aree di pesca con tagli del trenta per cento rispetto alle attuali zona consentite. Le misure che, nelle intenzioni, entrerebbero in vigore dall’anno venturo, dovrebbero portare a un blocco totale dello strascico nel 2030. Si tratta di provvedimenti che – a giudizio della Coldiretti – non tengono conto di altre azioni promosse in precedenza dalla stessa Europa per la tutela degli stock, con le norme di contenimento della pesca nel Mediterraneo, in particolare nell’Adriatico. Si tratta di limiti posti negli ultimi quattro anni e che hanno generato risultati importanti per la tutela delle risorse ittiche. «Le nostre marinerie hanno operato sempre bene e con sacrifici e ora quello sforzo potrebbe essere reso vano», si legge in un documento di Coldiretti Impresapesca, «senza considerare che le stesse regole non valgono per i pescherecci dei Paesi extra Ue che si affacciano sul Mediterraneo, liberi di pescare quantità ancora maggiori approfittando dei divieti imposti agli altri». La tesi di fondo è che non si possa rinunciare nel giro di pochi anni ai due terzi del pescato nazionale.

Settore in crisi

Il mestiere di chi va per mare è sempre più difficile e sono pochi i giovani che vogliono imbarcarsi: le difficoltà aumentano e negli ultimi trent’anni ha chiuso il trentatré per cento delle imprese del settore; da allora in Italia sono stati persi diciottomila posti di lavoro e la flotta dei pescherecci si è ridotta a dodicimila unità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata