Al Ard Film Festival, scoprire (e capire) il mondo arabo 

Mai come in questo momento, mentre la Palestina brucia e tutto il mondo trema, può essere interessante avvicinarsi alla XX edizione di Al Ard Film Festival, organizzato dall’associazione culturale Amicizia Sardegna Palestina ODV, da martedì 20 a sabato 24 febbraio, nella sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari. «Saranno cinque serate con proiezioni sulla Palestina e sul Mondo arabo, incontri con registi sardi e internazionali, dibattiti, e tanto altro», sottolinea Fawzi Ismail, presidente dell’associazione: «Le proiezioni dei film si susseguiranno tutti i giorni dalle 15 alle 22, intervallate dagli incontri con gli ospiti. Sono arrivate pellicole da 130 paesi».

La giuria del Festival, composta da Hanaa Mahameed (giornalista), Mohamed Al-Atar (regista), Massimiliano Mazzotta (regista e direttore artistico del Festival Life After Oil), Marco Pasquini (regista), Anna Maria Brancato (direttrice artistica di Al Ard Film Festival), ne premierà sette durante la giornata finale alle 17.30; seguirà alle 18 il concerto di chiusura con il duo anglo-palestinese Gazelleband.

La rubrica “Sa Terra” anche quest’anno ospita due autori sardi: mercoledì 21 alle 20.30 il regista Marco Antonio Pani presenta il suo lavoro “Padenti/Foresta”, documentario autoprodotto concepito come un concerto per immagini in un sughereto nella Sardegna sud orientale. Giovedì, sempre alle 20.30, sarà la volta di Agostino Marco D'Antonio con “Il dito e la luna”, sulla repressione della vicenda giudiziaria che ha colpito il rapper nuorese Bachis Becks.

La mattina di venerdì è dedicata alle scuole. Torna anche quest’anno “Palestina in cattedra”, che consentirà agli studenti di accedere a una panoramica storico-geografica della situazione politica, seguìta dalla proiezione di alcuni dei film in concorso. Saranno anche presentati e proiettati i corti vincitori della seconda edizione di “AL ARD Scuola”, realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole superiori che hanno preso parte al progetto (Istituto di istruzione secondaria Einaudi – Bruno di Muravera, Liceo artistico Foiso Fois di Cagliari, Istituto di istruzione superiore Zappa Pitagora di Isili).

