Al Ard Film Festival Così il cinema racconta il nuovo mondo arabo 

Prende oggi il via alle 18 al Teatro Massimo di Cagliari, e andrà avanti sino a sabato, la ventunesima edizione dell’Al Ard Film Festival, l'appuntamento con il cinema sul mondo arabo. In gara 21 film più 4 lavori fuori concorso per la rassegna cinematografica che è diventata negli anni un appuntamento consolidato nel panorama culturale cagliaritano e una finestra importante sul mondo arabo e sul conflitto israeliano-palestinese. L’ingresso è libero: 5 giornate di proiezioni, incontri con registi sardi e internazionali, dibattiti, eventi nelle scuole e, anche in questa edizione, una serata dedicata alla sezione “Sa Terra” sul tema del rapporto con la natura e con la propria terra. «Cagliari ha una lunga tradizione di apertura e scambio culturale”, sottolinea il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. «Eventi come l’Al Ard Film Festival rafforzano il nostro ruolo di città capace di accogliere e promuovere il dialogo tra le culture, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di conoscere storie, voci e realtà spesso poco raccontate.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Amicizia Sardegna Palestina ODV, con il contributo della Regione, la collaborazione dell’Università degli Studi di Cagliari e della Società Umanitaria-Cineteca Sarda e il patrocinio del Comune.

