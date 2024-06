Al 29° “Golfo dell’Asinara” oltre 70 equipaggi iscritti 

Sassari. Shakedown sabato a Sassari, partenza da Porto Torres, speciali a Codrongianos e Usini con arrivo ad Alghero. Domenica si corre sui tracciati di Bunnari, Osilo e San Lorenzo, con arrivo a Castelsardo. Circuito che vivacizza le strade del Nord Sardegna e oltre 70 iscrizioni (comprese quelle per il 3° Rally Storico) per il 29° Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, fatto rinascere nel 2022 dall'Automobile Club Sassari. Due giorni con i motori a pieno regime per la manifestazione che vale anche come secondo round della Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna Aci Sport.

I favoriti

L'anno scorso ha vinto Giacomo Scattolon davanti a Marino Gessa che pregusta la rivincita e si è preparato vincendo il Rally Sulcis Iglesiente di tre mesi fa. Lo ha fatto davanti ad Auro Siddi che invece vuole concedere il bis dopo la vittoria del 2022 nel rally del Golfo dell'Asinara. Occhio però al “continentale” Giuseppe Testa che due settimane fa col terzo posto a San Martino di Castrozza ha conservato la leadership del Trofeo Italiano Rally. Ieri mattina nel Centro Martini Racing, con le mitiche Lancia Delta HF Integrale a fare da sfondo, il presidente di Ac Sassari e Aci Sport Spa, Giulio Pes di San Vittorio, ha presentata la nuova edizione del rally che si correrà su asfalto per 73,50 km cronometrati, articolati in cinque speciali da ripetere due volte: in totale sono 374,28 km. La speciale più lunga è quella di Usini con 35,5 km.

