Al 118 sopravvissuti due medici 

Pesa nella Barbagia Mandrolisai la carenza d’organico nella postazione 118 del San Camillo di Sorgono. Ci sono solo due medici a gestire un intero territorio e diversi comuni del Barigadu, a fronte dei 6 che servirebbero per garantire una copertura piena dei turni da 12 ore. Il quadro è critico con un’unica ambulanza medicalizzata (manca quella di sostituzione) in uscita spesso senza il medico a bordo e i soli infermieri operativi. Come se non bastasse, la situazione nell’ultimo periodo è peggiorata: da due mesi le due specialiste della base locale sono in malattia a causa di una forte condizione di stress. Non da meno i problemi di carenza edilizia della sede, troppo piccola per consentire agli operatori di lavorare in modo confortevole. Nonostante lo sfiancante lavoro di supporto da parte delle cooperative di soccorso zonali, i problemi preoccupano sindacati e istituzioni territoriali che salgono sulle barricate, chiedendo una soluzione.

L’appello

«Conosco bene la situazione di Sorgono, avendoci lavorato per anni fino alla scorsa estate - dice Stefano Congiu, della Cisl medici 118 - i problemi come in tante altre zone dell’Isola vanno avanti da decenni e sono frutto dei disastri della politica che nulla ha fatto per risolverli. Abbiamo inoltrato più volte i casi ad Areus e alle istituzioni regionali ma nulla è stato fatto. Chiediamo che si implementino i medici e si proceda verso una soluzione». Aggiunge: «Non è più possibile lavorare in queste condizioni. L’età dei colleghi è notevolmente aumentata e così facendo rischiano la loro incolumità per i turni massacranti. Nonostante i rischi siano tanti i colleghi, come a Sorgono, restano in servizio per senso del dovere e amore verso la popolazione, così da non minare il futuro servizio».

Il sindaco

Dice Franco Zedde: «Apprezziamo gli sforzi messi in atto da Areus per la realizzazione dell’eliporto adibito al volo notturno. Il dialogo è costante e, certi della sensibilità finora mostrata, chiederemo anche per la postazione del 118 di porre in atto tutte le soluzioni del caso. Il servizio va implementato con nuovi specialisti a tutela dei cittadini e del personale che non può più operare in condizioni difficili. Stiamo ragionando insieme all’azienda per le emergenze, sulla realizzazione di una nuova postazione 118 nella nuova elisuperficie».

