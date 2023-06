Al 112 mille telefonate al giorno 

Lotta ai trafficanti di droga, caccia ai latitanti, battaglia quotidiana contro ogni crimine. Ma la vicinanza ai cittadini da parte dei carabinieri si coglie anche dai gesti più semplici: «Come il ritiro della pensione agli ultra sessantenni e il sostegno nell’utilizzo degli apparati informatici per questioni sanitarie e ancora la disponibilità a ricevere eventuali denunce nelle abitazioni di coloro che hanno difficoltà a muoversi», ha ricordato il generale Francesco Gargaro, comandante della Legione Sardegna. Un messaggio ribadito durante le celebrazioni per il 209esimo anniversario della fondazione dell’Arma, nella caserma di via Sonnino. «I carabinieri, nell’Isola come nel resto d’Italia», ha evidenziato ancora Gargaro. «rappresentano da sempre uno dei principali presidi dello Stato, talvolta l’unico in numerose località remote del territorio. Chiunque si trovi in difficoltà sa di poter contare, di giorno e di notte, ovunque si trovi, sull’ausilio dell'Arma».

Le stazioni

E proprio la presenza nel territorio è uno dei punti di forza dei carabinieri, grazie alle 270 stazioni dell'Arma in grado di intervenire 24 ore su 24, «in ogni situazione, per la tutela di chiunque chieda soccorso», ha rimarcato il comandante regionale. In questo modo «il cittadino troverà sempre disponibilità, vicinanza e propensione all’ascolto, elementi caratterizzanti del lavoro svolto dai carabinieri, fondamentali per l’essenziale controllo del territorio». Per Gargaro il contatto costante permette ai carabinieri «di fornire risposte puntuali alle istanze di sicurezza e alle richieste di assistenza, supporto e soccorso provenienti dai cittadini».

Mille chiamate al giorno

E la presenza e vicinanza si tramuta poi in dati. «Sono arrivate al 112, numero di pronto intervento, 350mila chiamate, quasi mille al giorno, indirizzate poi alle centrale operative distribuite su tutto il territorio regionale. Sono così scattati interventi operativi, di soccorso e assistenza». E in Sardegna uno dei principali crimini da combattere resta quello dei traffici e dello spaccio di droga. Nel 2022 i carabinieri nell’Isola hanno ritrovato e sequestrato 30 tonnellate di sostanze stupefacenti di vario genere (comprese 35mila piante di cannabis). Le denunce, per vari reati, sono state 11mila, gli arresti oltre 1.160. L’attività dei carabinieri sardi ha riguardato 33.500 reati: quasi l’80 per cento di quelli complessivamente verificatisi.

Le inchieste

La forza dei carabinieri, con i suoi 4.200 militari distribuiti nel comando legione, nei quattro comandi provinciali, nelle 28 compagnie e nelle 270 stazioni (oltre ai reparti speciali come il Battaglione Mobile e i Cacciatori di Sardegna e quelli specializzati), ha permesso di raggiungere anche negli ultimi anni importanti risultati sul fronte di delicate indagini e inchieste. E così tra i 45 militari premiati durante la cerimonia, ci sono stati i militari che hanno catturato Graziano Mesina (nel dicembre 2021): Luciano Schirru, Gabriele Tronca, Emanuele Orrù (raggruppamento operativo speciale), Michele Cappa, Giovanni Pietro Molotzu, Gianluca Chicconi, Carmine Coletta, Francesco Antonio Angioi, Francesco Andrea Porcu e Salvatore Lunesu (tutti del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Nuoro e della stazione di Desulo). Riconoscimento anche per i carabinieri del Nucleo investigativo del comando di Cagliari per aver sgominato un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga con le indagini iniziate nel gennaio 2016 e andate avanti per quattro anni: Giorgio Corona, Alessandro D’Auria, Andrea Alonzi, Maurizio Stocchino, Antonino Di Marco, Pierpaolo Boi, Vincenzo Serra, Matteo Pittoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA