Akròama di qualità tra Strindberg e Ibsen 

«Sono stati già venduti 250 abbonamenti per la Trilogia», spiega Francesco Murgia, responsabile delle relazioni esterne, «manca poco all'obiettivo di 300». Si potrà assistere a “La creatura” diretta da Lelio Lecis, direttore artistico di Akròama, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 marzo, alle 21. Gli autori coinvolti, frutto di un sodalizio con il teatro portoghese, sono Simeone Latini, Julia Pirchl, Eduarda Filipa Pinto e Rogério Boane. La trama vede uno scultore anziano, egoista e narciso diventare famoso nel mondo più per il piedistallo di un’opera che non per l’opera stessa. La modella, folle di dolore, tornerà dall’aldilà per vendicarsi. Come per le successive due pièce, alle 20.30, si potrà apprezzare “Frammenti”, pre-spettacolo a tema curato da Tiziana Martucci.

Tre donne che urtano contro le convenzioni sociali del proprio tempo, tre donne che non si vogliono piegare dietro le storture nascoste in tante famiglie, tre donne che sono pronte a pagare con la vita il prezzo di volersi esprimere. Temi purtroppo ancora attuali nel 2023, ma raccontati con insuperata maestria drammaturgica, sul finire dell’Ottocento, dal norvegese Henrik Ibsen e dallo svedese August Strindberg. Proprio due opere di Ibsen, “La creatura”, ispirata a “Quando noi morti ci destiamo”, e “Spettri”, inframmezzate da una di Strindberg, “La signorina Julie”, compongono il programma della seconda edizione di “Trilogia d’Autore”, «in scena dal primo al 31 marzo, sempre alle 21, nel magico spazio del Teatro delle Saline in piazzetta Billy Secchi a Cagliari», come ricorda Marina Mura, direttrice generale di Akròama, che organizza la rassegna.

Il cartellone

La seconda pièce è invece tratta da Strindberg e ancora diretta da Lelio Lecis, con le interpretazioni di Julia Pirchl, Giovanni Andrea Vinci ed Erika Carta, e le date da segnare di martedì 15, giovedì 16 e venerdì 17 marzo alle 21. “La signorina Julie” è una venticinquenne già avvizzita dentro per colpa di un dramma familiare di cui sconta le conseguenze», riporta Lecis. «Dopo una ribellione vana sceglierà il suicidio. La trilogia si chiude con gli “Spettri” di Ibsen mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 marzo, ancora alle 21, per la regia del portoghese Rui Madeira, che dirige sul palco Tiziana Martucci, Simeone Latini, Stefano Cancellu, Ana Cruz e Giuseppe Boy.

Per i più piccoli

«È inoltre lodevole l’impegno ventennale di Akròama per coinvolgere i più piccoli con la rassegna “Famiglie a teatro”», sottolinea l’assessore alla cultura Maria Dolores Picciau. Su il sipario il 5 marzo con Tragodia e “Baracca e burattori con Alice” di Virginia Garau (in replica il 12 marzo); si prosegue il 19 e 26 marzo con Abaco in “E se i topolini scoprissero i tombini” di Marta Proietti Orzella; il 2 e 16 aprile con La bottega dei Teatranti in “Un mondo di fiabe” di Ivano Cugia; l'ultimo appuntamento, 23 e 30 aprile, è con “Mia, la gallinella rossa” dei sassaresi La botte e il cilindro, per la regia di Pier Paolo Conconi. Tutti gli spettacoli saranno la domenica alle 17, preceduti da “C’erano una volta… gli dei”, di Elisabetta Podda.

