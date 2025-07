Akenta Day: festa in mare, sfilata in centro 

Nel cuore dell’estate, Alghero è pronta a celebrare uno degli eventi più attesi della stagione, l’Akènta Day, organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma, in programma oggi con una veste rinnovata. Al fascino del mare, con la spettacolare emersione del vino subacqueo, si aggiunge la bellezza del patrimonio immateriale dell’Isola, con una sfilata di costumi tradizionali per le vie del centro affollate di turisti.

Il via

Tutto avrà inizio al mattino, quando le acque della Riviera del Corallo faranno da cornice all’attesissimo rituale della risalita dai fondali di Porto Conte delle bottiglie di Akènta Sub, lo spumante affinato per mesi nella cantina a una profondità di circa 30 metri, nel cuore dell'area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, in una zona sabbiosa, a quattro atmosfere di pressione. Il vino rimane così adagiato sul fondo per circa sei mesi, ad affinare, in condizioni meteo costanti e, ovviamente, in assenza totale di ossigeno. La riemersione delle bottiglie rappresenta sempre un momento emozionante, che richiama decine di imbarcazioni: turisti, appassionati e addetti ai lavori prenderanno il largo per assistere dal vivo alla risalita delle bottiglie, tra brindisi, musica e dj set, in un’atmosfera che fonde innovazione e natura, mare e convivialità.Ma quest’anno l’energia dell’Akènta Day andrà ben oltre la rada: per la prima volta il centro storico di Alghero sarà teatro di un evento inedito, la “Sfilata Akènta – Brindisi alla Sardegna”, che a partire dalle 20.30 porterà tra le vie e le piazze della città un mosaico straordinario di canti, costumi e tradizioni popolari.

Il corteo partirà da piazza Sulis, si snoderà lungo i bastioni Magellano e via Carlo Alberto, per concludersi intorno alle 22.30, dopo due tappe, al Belvedere Alghero e in Largo San Francesco, dove si terranno le esibizioni dei gruppi.Sul percorso, il pubblico potrà ammirare i Mamuthones di Mamoiada, le percussioni dei Tumbarinos di Gavoi, le voci antiche dei Tenores di Bitti e dei Tenores Murales di Orgosolo, il Coro Nugoresu di Nuoro e quello di Usini, insieme ai gruppi folk di Alà dei Sardi, Bono e Figulinas di Florinas. Ad arricchire il corteo sarà anche la riproduzione di un abito storico di Alghero, firmato dallo stilista Alberto Scognamillo, omaggio al passato catalano della città e alla sua vocazione culturale. Le esibizioni saranno introdotte e raccontate dalla giornalista Lucia Cossu e dallo studioso di tradizioni sarde Luca Sequi, offrendo al pubblico una chiave di lettura preziosa per comprendere la profondità del patrimonio rappresentato.«La Sfilata Akènta è un abbraccio collettivo alla nostra terra – dichiarano dalla Cantina Santa Maria La Palma – un evento pensato per valorizzare la bellezza delle tradizioni sarde. È anche un modo per ringraziare chi ogni giorno sceglie i nostri vini e per restituire, attraverso la cultura, qualcosa di autentico e duraturo al nostro territorio». (ca. fi.)

