Akènta Day, e ora leviamo in alto i calici 

Le bottiglie del vino affinato nel mare dell'Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana hanno rivisto la luce del sole, in una giornata di festa voluta dalla Cantina di Santa Maria La Palma. Una edizione straordinaria dell’Akènta Day che, in molti, hanno potuto festeggiare in alto mare, con un brindisi a bordo delle imbarcazioni, mentre altri hanno atteso la sfilata al centro storico, che è stata la vera novità di quest’anno. Una giornata che ha saputo intrecciare la forza del mare, l’eccellenza vitivinicola e il profondo legame con l’identità isolana, trasformando la città catalana in un grande palcoscenico di festa e orgoglio. Il momento più atteso si è consumato al mattino, nelle acque della baia di Porto Conte, con l’emersione delle bottiglie di Akènta Sub, lo spumante affinato per mesi sul fondo del mare, a 30 metri di profondità. E mentre elicottero e sub lavoravano per recuperare le bottiglie, tutto intorno si è sviluppata una vera e propria festa in movimento: decine di imbarcazioni cariche di appassionati, musica, Dj set, calici da assaporare in un'atmosfera sospesa tra cielo e acqua. Ma il viaggio di Akènta Day non si è fermato tra le onde. Alle 20.30 il testimone è passato al quartiere antico di Alghero, per la prima edizione della “Sfilata Akènta – Brindisi alla Sardegna”, un evento culturale che ha saputo unire tradizione e spettacolo. Le vie della città sono state letteralmente invase da una folla entusiasta, accorsa per ammirare uno dei cortei più coinvolgenti dell’anno.

Un lungo serpentone di maschere tradizionali, cori a tenore, danzatori e costumi tipici ha sfilato da piazza Sulis lungo i bastioni fino a largo San Francesco, in un crescendo di emozioni. Tra i protagonisti: i Mamuthones di Mamoiada, i Tumbarinos di Gavoi, i Tenores di Bitti e di Orgosolo, il Coro di Nuoro “Nugoresu”, il Coro di Usini, e i gruppi folk di Alà dei Sardi, Bono e Florinas. Ad aprire il corteo, una preziosa riproduzione di un abito dell’Alghero ottocentesca, curato da Alberto Scognamillo: un omaggio alle radici e alla sartorialità isolana. «Abbiamo voluto portare il nostro vino dal fondo del mare al cuore della comunità», dichiarano dalla Cantina. «È stato un momento potente, che ha unito migliaia di persone attorno a un’idea semplice e autentica: celebrare ciò che siamo, tra memoria, bellezza e condivisione». La Cantina Santa Maria La Palma, con i suoi circa 300 soci viticoltori, rappresenta una delle realtà produttive più radicate del territorio algherese. È proprio questo forte legame con la comunità locale a rendere l’Akènta Day una festa così sentita e partecipata: non è solo un evento vitivinicolo, ma l’espressione di un’identità collettiva che coinvolge famiglie, generazioni e un’intera economia agricola. Per i residenti, brindare con il vino sub significa anche brindare al proprio lavoro, alla propria terra e alla forza di un progetto condiviso.

