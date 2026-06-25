Akenta Day, centinaia di prenotazioni 

Saranno ospiti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, Scozia e Slovacchia a dare il respiro mondiale all'edizione 2026 dell'evento dedicato all'Akènta Sub, il vino affinato sui fondali del mare di Alghero. Sabato 11 luglio circa un migliaio di partecipanti assisterà alla emersione della cantina subacquea della Cantina Santa Maria La Palma, un appuntamento arrivato alla nona edizione e che negli anni si è imposto tra le esperienze di enoturismo più originali e riconoscibili a livello internazionale.

Tutto avrà inizio al mattino, quando le acque della Riviera del Corallo faranno da cornice all’attesissimo rituale della risalita delle bottiglie di Akènta Sub, lo spumante affinato per mesi nella cantina sommersa a una profondità di circa 30 metri, nel cuore dell'area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, in una zona sabbiosa, a quattro atmosfere di pressione. L'interesse registrato durante l'Akènta Click Day ha confermato il forte richiamo della manifestazione, con adesioni da tutta Italia e dall'estero, tanto che l’organizzazione ha dovuto reperire ulteriori imbarcazioni per far fronte alle tantissime richieste. Il recupero delle bottiglie sarà una festa con musica, dj-set e cin cin in alto mare. Ieri la conferenza stampa di presentazione con il presidente della Cantina Santa Maria La Palma, Renzo Peretto e l’assessora al Turismo Ornella Piras. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA