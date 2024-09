Ajax travolgente, Tel Aviv rimontato 

Con le partite giocate ieri si è chiusa la prima giornata della nuova Europa League. Oltre a quello della Roma con l’Athletic Bilbao, si sono giocati otto incontri. Nel pomeriggio i turchi del Fenerbahce hanno sconfitto in casa l’Union Saint-Gilloise 2-1 (entrambe le squadre hanno chiuso il match in dieci uomini) e i Rangers di Glasgow hanno vinto in trasferta in Svezia contro il Malmoe.

In serata l’Ajax ha travolto il Besiktas (4-0), il Tel Aviv (due espulsi) è stato beffato dai portoghesi del Braga: vinceva 1-0 e tra l’87’ e il 98’ ha subito due reti perdendo 2-1. I rumeni dell’Fcsb hanno schiantato 4-1 il Rigas. Pirotecnico 3-3 tra Francoforte e Plzen, mentre il Lione ha battuto senza troppi patemi i greci dell’Olympiakos (2-0). Per finire, il Tottenham si è disfatto 3-0 del Qarabag (che ha sbagliato un calcio di rigore).Questi i risultati di mercoledì, quando ha giocato anche la Lazio capace di battere 3-0 ad Amburgo la Dinamo Kiev. Anderlecht-Ferencvaros 2-1, Galatasaray-Paok 3-1, Ludogorets-Slavia Praga 0-2, Manchester United-Twente 1-1, Midtjyalland-Hoffenheim 1-1, Nizza-Real Sociedad 1-1, Az Alkmaar-Elfsborg 3-2, Bodo Glimt-Porto 3-2. Il girone, come in Champions, è unico ed è formato da 36 squadre. Ogni club ne affronta altri otto, quattro in casa e quattro in trasferta. A fine qualificazioni le prime otto passano agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al 24esimo posto disputeranno tra loro i playoff per accedere a loro volta agli ottavi. Chi chiude il girone dal 25esimo posto in giù viene eliminato.

Prossimo turno il 3 ottobre.

