Ajax-Feyenoord  sospesa al 55’  

Amsterdam. Brutto epilogo del “De Klessieke”, la sfida più sentita del campionato olandese, ovvero quella tra Ajax e Feyenoord. La partita è stata sospesa dall’arbitro a causa del fitto lancio di fumogeni in campo. Il tutto al 10’ del secondo tempo, quando la situazione alla Johan Cruijff Arena era di 3-0 per il Feyenoord e quindi i tifosi dell’Ajax hanno cominciato a manifestare il loro malcontento. Dopo una prima interruzione, e visto che la situazione non migliorava, l’arbitro ha invitato le squadre ad andare negli spogliatoi e ha definitivamente interrotto la partita. Secondo i media locali ci sarebbero stati anche incidenti fuori dallo stadio prima dell'inizio. Ora si prevedono pesanti provvedimenti disciplinari a carico dell’Ajax.

