«Aiuto per Andrea: cerchiamo un centro che possa seguirlo» 

Andrea è un ragazzo con esigenze speciali che deve affrontare una grave carenza di servizi e assistenza nella sua zona. A raccontare questa situazione è il padre, Luciano Schirru, 76 anni, di Barumini. Da qualche mese, Andrea, ora 37enne, è costretto a rimanere a casa, poiché l’unica assistenza che riceve, oltre a quella continua dei genitori, proviene dalla Legge 162, con un operatore che lo segue per alcune ore al pomeriggio. Da oltre 15 anni, Andrea era seguito dal centro Aias di Mandas, ma la pandemia ha cambiato radicalmente la situazione.

A Mandas

Prima del Covid, un pulmino trasportava il ragazzo al centro e lo riportava a casa. Durante il lockdown, Andrea prima è rimasto a casa, poi è stato reinserito al centro Aias di Mandas, ma era suo padre a doverlo portare e riprendere ogni giorno. «Il servizio navetta ha smesso di funzionare e fino a marzo 2023 lo portavo io in auto. Cento chilometri al giorno tra andata e ritorno. Ora sono anziano e non me la sento più di guidare così tanto», dice disperato Schirru.

A Villamar

Anche per questo motivo è stata presa la decisione, nel marzo 2023, di introdurre il ragazzo nel Centro per l’autismo di Villamar, all’interno del Centro servizi alla Persona, in via Vittorio Emanuele. Qui, Andrea frequentava dalle 9 alle 12,30. «Villamar dista solo dieci chilometri da casa, potevo accompagnarlo ogni giorno e riportarlo a casa per pranzo, poiché Andrea ha difficoltà a mangiare e si nutre solo di yogurt, omogeneizzati e dolciumi. In passato mangiava di tutto, ma ora ha anche problemi di deglutizione», aggiunge il padre.

Il Centro di Villamar nasce come un centro abilitativo diurno e residenziale con attività psico-educative e abilitative a persone adulte con spettro autistico, ma non è una clinica. «Andrea è stato monitorato per un anno dalla nostra equipe multidisciplinare - comunica Laura Pili della Fondazione centro servizi alla persona - Tuttavia, non possiamo continuare a offrirgli supporto perché la nostra struttura non si dedica all’assistenza sanitaria o fisica, che sono le necessità principali di Andrea. Le relazioni degli specialisti confermano che Andrea necessita di un follow-up clinico, non di ulteriori interventi di abilitazione».

Una soluzione sarebbe un mezzo di trasporto per raggiungere il centro Aias di Mandas. «La responsabilità di trovare una struttura spetta alla Asl. Loro sono stati informati e abbiamo cercato di far capire al padre che le esigenze di Andrea superano le nostre possibilità», aggiungono dal centro di Villamar.

Nessuna soluzione

Si era anche parlato di un inserimento in un centro residenziale a Selargius, oltre 120 chilometri tra andata e ritorno da casa. «Proposta avanzata dalla dottoressa Locci, assistente sociale del centro di igiene mentale della Asl di Sanluri, da noi rifiutata. Conosciamo il ragazzo e sappiamo che non durerebbe a lungo. Andrea ha problemi nel mangiare. A Villamar ci dicono che non hanno le figure adatte a lui. Chiediamo che venga trovata una soluzione adeguata e che vengano forniti gli strumenti previsti dalla legge», conclude Luciano Schirru.

RIPRODUZIONE RISERVATA