«Aiuto, in città non trovo la cannabis medica» 

La terapia c’è, la prescrizione pure. Ma ottenere la cannabis medica a Iglesias sembra un percorso a ostacoli. A denunciarlo è Laura Atzeni, paziente oncologica dal 2019, oggi impegnata in una lunga battaglia contro il dolore cronico e contro una burocrazia che, racconta, «ti fa sentire un malato di serie C».

La vicenda

La donna convive con una mutazione genetica che la espone a continui rischi di recidiva. Negli ultimi anni ha affrontato tumori alla tiroide, al seno e alla scapola. Ogni due mesi deve eseguire una Tac con mezzo di contrasto, ma una severa allergia rende l’esame estremamente complesso: «Devo fare terapie preventive, flebo, iniezioni – racconta -. Non sempre gli ospedali accettano di farlo, è diventato un incubo». Al dolore oncologico si aggiunge la fibromialgia, che le provoca sofferenze quotidiane. «Gli oppioidi non funzionano più – sostiene Atzeni - il mio corpo ormai li rifiuta». Per questo le sue specialiste l’hanno indirizzata verso la cannabis terapeutica, ottenendo la prescrizione per un preparato in gocce. Ma è qui che tutto si blocca. «Ho chiamato le farmacie di Iglesias pensando di ritirarlo come qualsiasi altro farmaco – spiega -. Mi hanno risposto che sarebbero disposte a prepararlo, ma non ricevono l’autorizzazione necessaria. È assurdo: farmaci molto più pericolosi viaggiano senza problemi, e una terapia a base di una pianta no».

L’appello

Per ricevere il medicinale, Laura dovrebbe recarsi fisicamente a Cagliari: «Io ho tre giorni al mese in cui riesco a uscire di casa. Chi vive il dolore cronico capisce cosa significa. Mi hanno suggerito di usare un corriere privato, ma è un costo che non posso sostenere». La donna ha inviato due Pec ai vertici dell’Asl del Sulcis Iglesiente chiedendo spiegazioni, senza ricevere risposta. Una frustrazione che si somma ad altre difficoltà: visite specialistiche da pagare privatamente per mancanza di posti, mesi di attesa per dispositivi medici essenziali, battaglie per ottenere il riconoscimento dell’invalidità. La speranza di Laura è semplice: «Che alle farmacie di Iglesias venga data l’autorizzazione a dispensare la cannabis terapeutica. Per noi non è un capriccio: è una questione di qualità della vita, a volte di sopravvivenza. Le battaglie non si fanno per sé stessi, ma per chi verrà dopo». Dalla Asl, intanto, arriva una prima risposta. L’Azienda conferma di aver ricevuto la richiesta della donna e rassicura sulla presa in carico della vicenda: «Il direttore sanitario si sta già occupando del caso – si legge in una nota –. Daremo riscontro alla signora prima possibile».

