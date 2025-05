“Aiuto Dsa” per le difficoltà di apprendimento 

L’intento è individuare precocemente i casi a rischio di disturbi specifici dell’apprendimento e attivare subito interventi didattici mirati: nasce con questa finalità il progetto “Aiuto Dsa” che oggi, dalle 16 alle 19 nella scuola secondaria “Marconi” giunge alle battute finali. Promosso dall’Ufficio scolastico provinciale e dall’Asl 5, l’iniziativa ha coinvolto tutti gli istituti Comprensivi della provincia, creando una rete tra scuola e sanità.

Sotto il coordinamento della dottoressa Florinda Meli (Usp) e della direttrice della struttura complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Tatiana Usala, sono stati formati 50 docenti, suddivisi in mini-équipe, attraverso un percorso curato da neuropsichiatri, psicologi e logopedisti. Gli insegnanti, attori chiave nella rilevazione delle difficoltà di apprendimento, hanno acquisito competenze per il riconoscimento dei segnali di rischio, la progettazione di percorsi personalizzati e la redazione dei Piani didattici. Durante la formazione sono stati introdotti strumenti diagnostici preliminari, schede di segnalazione scuola-famiglia e protocolli condivisi per favorire una presa in carico rapida e coordinata. Il progetto punta a contrastare la dispersione scolastica, promuovendo il successo formativo. Centrale anche il ruolo del “Centro Victor” di Oristano, che ha garantito consulenze e messo a disposizione ausili tecnologici. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA