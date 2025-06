Aiuto cuoco aggredisce i colleghi e fugge: arrestato dai carabinieri 

Ha seminato il panico tra colleghi e personale in evidente stato di alterazione psicofisica, prima di fuggire sottraendo l’auto di un collega. Notte di tensione all’Is Molas Resort di Pula, dove è stato arrestato Lorenzo Lai, 28enne di Teulada, di professione aiuto cuoco nella medesima struttura.

Tutto è iniziato nell’alloggio riservato ai dipendenti, dove l’uomo, al rientro alle due di notte, ha improvvisamente perso il controllo, distruggendo mobili e suppellettili. La situazione è precipitata quando si è armato di coltello da cucina, minacciando e aggredendo fisicamente alcuni presenti. Sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari, ma nel frattempo Lai era riuscito a fuggire, sottraendo la vettura di un collega.

L’allarme e il rapido coordinamento hanno permesso ai militari di localizzare il fuggitivo poco dopo, bloccandolo al termine di un breve inseguimento lungo le strade del paese.

Neanche in fase di fermo il giovane ha accennato a calmarsi, opponendo resistenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Lorenzo Lai è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, furto, danneggiamento e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Cagliari in attesa del giudizio per direttissima che terrà conto delle prognosi che verranno assegnate ai colleghi aggrediti, che attualmente sono ancora assistiti dai sanitari.

