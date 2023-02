Aiuto alle persone fragili, la scommessa di due coop 

Confcooperative premia le nuove coop “Vivere insieme Ets” di Nuoro e “A manu tenta” di Belvì. «Il nostro impegno è frutto di un progetto regionale finanziato dall’assessorato al lavoro», dice Katia Marotto del progetto Finoallaluna che ha portato alla creazione di “A manu tenta”.

«Il tutto nasce partendo da Aritzo con un’analisi - spiega - si è notato che la carenza è soprattutto dal punto di vista sanitario in tutta l’area anche circostante. Ci siamo spostati sino a Belvì, dove il 19 gennaio di quest’anno è nata “A manu tenta”, una cooperativa volta a sopperire alle mancanze del territorio». Sabrina Peddio, presidente della cooperativa, dice: «I servizi sono in fase di avvio, siamo ancora in pochi. Vogliamo dare lavoro anche ad altre persone. L’obiettivo più importante sarà riuscire ad aprire un poliambulatorio nelle nostre zone portando persone qualificate».

Durante il convegno intitolato “La cooperazione sociale tra innovazione e sviluppo delle comunità”, è stata premiata anche “Vivere insieme Ets”. «La nostra esperienza nasce dall’unione di tre oss che hanno lavorato in case di riposo tradizionali - racconta Lucia Loddo -. Ci siamo documentate tanto in merito al co-housing; in Sardegna questa realtà non c’era. Da dicembre abbiamo ingranato bene: oggi contiamo otto anziani, altri chiamano per venire da noi». La sede è in via Santa Barbara 28 a Nuoro. «La parte più bella di questo lavoro è veder emergere la voglia degli anziani di stare insieme - prosegue Loddo - sia al mattino con le attività quotidiane, sia nel pomeriggio con laboratori, yoga, giochi con le carte, il pranzo e la cena». Gli anziani si sentono a casa, supportati a tutte le ore del giorno anche da volontari.

All’iniziativa, coordinata dal presidente provinciale di Confcooperative Michele Ruiu, sono intervenuti l’assessora regionale al Lavoro Ada Lai, il direttore generale delle politiche sociali dell’assessorato alla Sanità Giovanni Deiana, il sindaco Andrea Soddu, Antonello Pili di Federsolidarietà, Rosy Guiso per Progetto Uomo e il consigliere regionale Giuseppe Talanas.