Aiuto ai pazienti psichiatrici, inaugurate due sedi dell’Asarp 

Doppia sede dell’Asarp in città. L’Associazione sarda nata per l’attuazione della riforma psichiatrica, sbarca a Quartu in via Tazzoli e via Cadorna, nuovo punto di riferimento dopo i locali aperti a Cagliari.

L’inaugurazione è di pochi giorni fa, con i vertici dell’associazione, tanti operatori del settore sanitario e sociale, e diversi assistiti. La finalità del presidio territoriale quartese è la stessa al centro della missione dell’associazione fondata nel 1986: «La difesa dei diritti umani e di cittadinanza delle persone che vivono l’esperienza della sofferenza mentale», viene spiegato in una nota, «contro qualunque forma di pratica coercitiva e di violazione dei diritti umani, per la salute mentale di comunità come raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Asarp si impegna quotidianamente affinché chi vive l'esperienza della sofferenza mentale non venga lasciato solo da parte dei familiari, degli amici, da parte della società, perché, per farcela, hanno bisogno di aiuto, di amore e di considerazione. E hanno il diritto di guarire».

Le due sedi si trovano al civico 31 di via Tazzoli, e in via Cadorna 51, entrambe sotto lo stesso porticato: gli spazi di via Tazzoli sono dedicati ai laboratori culturali, alla formazione, all'accoglienza, alla redazione della Radio web Onde Corte e all’amministrazione. Nei locali di via Cadorna, invece, ci vanno la biblioteca, il centro di documentazione aperti al pubblico, e lo sportello di consulenza e informazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA