Aiutiamo Paco a lasciare il rifugio 

Il piccolo Paco (in alto a destra) non vede l’ora di lasciare il rifugio, per questo appena i volontari lasciano uno sportello aperto salta in auto e aspetta che qualcuno lo porti via. Ha 5 anni, è di taglia medio piccola, molto socievole e affettuoso. Per informazioni c’è il numero 3385487889. In basso a destra, invece, ci sono due dei cinque cuccioli abbandonati e ancora in cerca di casa: sono un maschio e quattro femmine e per conoscerli si può contattare il 3299322946.

Smarrita

Nella foto accanto (in basso a sinistra) c’è una cagnolina persa a Siliqua il 20 aprile. È una border collie di 4 anni, ha il microchip ma non il collare. Per segnalazioni contattare il 3497189281.

Mici

Il gattino nella foto in alto a sinistra non ha ancora due mesi e tra pochi giorni sarà pronto per l’adozione: è dolcissimo, giocherellone e molto affettuoso. Contatti al 3478121550.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

