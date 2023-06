«Aiutiamo i ragazzi a realizzarsi» 

Devianti, criminali, non si nasce ma lo si diventa. Soprattutto se non si hanno le stesse opportunità, se si viene privati di quel diritto fondamentale come l'educazione. Lo ha ripetuto più volte Don Ettore Cannavera al convegno organizzato dall'amministrazione di Loceri “Un luogo sicuro. Disagio giovanile il ruolo della famiglia e delle istituzioni». E chi può saperlo meglio di lui, da sempre in prima linea vicino a giovani, agli emarginati, a chi è stato più svantaggiato. Fondatore della Comunità La Collina di Serdiana, che ospita giovani condannati dal tribunale come alternativa al carcere, per 30 anni è stato cappellano all'istituto penale minorile di Quartucciu.

Il disagio

«Solo vivendo la loro quotidianità si può entrare in relazione profonda, capire i motivi, i problemi del giovane che ha commesso un reato - ha detto - Quando un bambino o un ragazzo viene privato del diritto fondamentale all'educazione tende a realizzarsi nella devianza. Quando non viene aiutato a mettere a frutto le capacità intellettuali, artistiche, relazionali. Tutti quando nascono sono portati al bene». Grande responsabilità è delle prime agenzie di formazione: la famiglia e la scuola ma anche la parrocchia, lo sport. Don Cannavera ha parlato poi di superamento del carcere minorile. «Qualcosa non torna se 70 su 100 tornano in carcere. Non è un luogo di recupero e reinserimento sociale come prevede invece la Costituzione – fa notare - Mentre chi sconta la pena fuori dal carcere e va nelle comunità rieducative, raramente è recidivo. Educare è pratica di libertà, il carcere per un adolescente non può essere rieducativo».

ll dibattit o

Il convegno è stato l'ultimo tassello di una serie di iniziative volute dal sindaco Gianfranco Lecca con l’obiettivo di fare squadra con le comunità educative. Tanti gli interventi che si sono susseguiti: Maria Grazia Caligaris, dell'associazione Socialismo D iritti Riforme ha parlato della situazione drammatica delle carceri sarde. Federico Cabras, dirigente medico del Serd dell’Ogliastra si è soffermato su vecchie e nuove dipendenze: poi gli interventi di don Giorgio Cabras, direttore Caritas d iocesana Lanusei, della presidente diocesana Azione c attolica Giusy Mameli, della r esponsabile Plus Ogliastra Marzia Mameli, di Mondino Ibba, già presidente ordine dei medici della Sardegna infine de l consigliere regionale Salvatore Corrias. A moderare il dibattito la giornalista Daniela Usai.

