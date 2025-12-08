VaiOnline
Villaspeciosa.
09 dicembre 2025 alle 00:18

«Aiutiamo i giovani migranti a integrarsi nella comunità»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pakistani, nepalesi, bangladesi e non solo: sono scappati dal loro paese per trovare una nuova vita. A Villaspeciosa, nella “Casa di Nazareth” gestito da don Gian Marco Casti, 40 ragazzi hanno parlato con i sindaci di Villaspeciosa e Decimoputzu, Gianluca Melis e Antonino Munzittu, gli assessori comunali, i carabinieri di Decimomannu con la comandante Federica Puggioni. Molti dei ragazzi che vivono a Villaspeciosa sono stati segnalati per degli episodi di inciviltà.

«A seguito di situazioni a cui bisognava porre rimedio, spiegando a questi ragazzi come funziona vivere in una comunità, ho chiesto un incontro a don Gian Marco Casti», dice il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis. «Abbiamo spiegato le regole di convivenza: fare i bisogni casa e non nella strada, utilizzare i cestini per i rifiuti e usare i monopattini indossando nella ore notturne dei giubbotti cartarinfrangenti». I ragazzi, continua Melis, «hanno capito quello che abbiamo chiesto e siamo rimasti d’accordo sul fatto che loro rispetteranno le regole. Siamo contenti che questi ragazzi si integrino rispettando la nostra comunità».

Per don Gian Marco Casti «eravamo già partiti educando i ragazzi alla legalità. Era urgente fare qualcosa insieme ai sindaci e carabinieri. Loro hanno manifestato l’accoglienza che la cittadinanza ha verso le persone che rispettano le regole civili». Don Gian Marco non ha dubbi: «Questi ragazzi sono figli di Dio, fanno parte degli ultimi che ora non hanno niente e che dobbiamo aiutare». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 