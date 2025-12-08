«Aiutiamo i giovani migranti a integrarsi nella comunità»  

Pakistani, nepalesi, bangladesi e non solo: sono scappati dal loro paese per trovare una nuova vita. A Villaspeciosa, nella “Casa di Nazareth” gestito da don Gian Marco Casti, 40 ragazzi hanno parlato con i sindaci di Villaspeciosa e Decimoputzu, Gianluca Melis e Antonino Munzittu, gli assessori comunali, i carabinieri di Decimomannu con la comandante Federica Puggioni. Molti dei ragazzi che vivono a Villaspeciosa sono stati segnalati per degli episodi di inciviltà.

«A seguito di situazioni a cui bisognava porre rimedio, spiegando a questi ragazzi come funziona vivere in una comunità, ho chiesto un incontro a don Gian Marco Casti», dice il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis. «Abbiamo spiegato le regole di convivenza: fare i bisogni casa e non nella strada, utilizzare i cestini per i rifiuti e usare i monopattini indossando nella ore notturne dei giubbotti cartarinfrangenti». I ragazzi, continua Melis, «hanno capito quello che abbiamo chiesto e siamo rimasti d’accordo sul fatto che loro rispetteranno le regole. Siamo contenti che questi ragazzi si integrino rispettando la nostra comunità».

Per don Gian Marco Casti «eravamo già partiti educando i ragazzi alla legalità. Era urgente fare qualcosa insieme ai sindaci e carabinieri. Loro hanno manifestato l’accoglienza che la cittadinanza ha verso le persone che rispettano le regole civili». Don Gian Marco non ha dubbi: «Questi ragazzi sono figli di Dio, fanno parte degli ultimi che ora non hanno niente e che dobbiamo aiutare». (l. e.)

