«Aiutiamo i giovani ad aprire nuove edicole: la politica intervenga» 

Ogni edicola chiusa è una luce che si spegne. Quando succede, «viene negata la possibilità di comprare un giornale, strumento fondamentale per ricevere notizie attendibili e verificate, opinioni, idee». Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg (federazione italiana editori giornali), lo ha scritto a tutti i governatori pochi giorni fa per sensibilizzare le Regioni sul tema.

E qualcosa – finalmente – si sta muovendo: il consiglio regionale della Toscana ha approvato un ordine del giorno, votato all’unanimità, che impegna la Giunta a «incentivare l’apertura di edicole». Il modello è replicabile in tutto il territorio nazionale: «È stato messo a disposizione uno stanziamento per l’editoria: servono iniziative concrete come questa per assicurare la capillarità della rete di vendita della stampa», dice Riffeser Monti.

Certo, il mondo è cambiato e per mandare avanti un’azienda di questo tipo bisogna stare al passo coi tempi: «Ovviamente le edicole devono vendere anche altri prodotti o garantire servizi, non possono pensare solo ai giornali. Il governo ha dato contributi importanti e molti chioschi stanno riaprendo. L’obiettivo», spiega il presidente della Fieg, «è aumentare del 20% il numero delle edicole. Ora in Italia sono circa 11mila, vogliamo arrivare a 13mila. Dico di più: anche i bar farebbero bene a vendere i quotidiani, per dare un servizio al cittadino».

Il ruolo di garanzia

Perché i cari vecchi giornali di carta – e tutto il lavoro che c’è dietro, dalle redazioni che verificano le notizie ai poligrafici che confezionano le pagine – sono sempre una garanzia in un mondo stravolto dai social network e dalle fake news.

«Il Papa, anche in questi giorni, non si fa mancare la lettura dei quotidiani. Il presidente Mattarella è sempre presente a tutte le ricorrenze delle testate nazionali e locali: questo fa capire quanto i giornali siano importanti nella società di oggi. I social hanno cambiato le abitudini delle persone, soprattutto quelle dei giovani, in maniera negativa. Purtroppo siamo circondati da notizie false: ma si deve tornare alla centralità delle notizie certificate, vere e verificate dai giornali».

Gli esempi

Le edicole, in questo senso, sono dei piccoli fortini a difesa dell’informazione corretta. Sono anche i giovani a credere in questo modello. Nei giorni scorsi il caso della sardo-emiliana Giulia Piras, padre di Samassi e madre di San Gavino, ha fatto il giro d’Italia: ha rilevato un’edicola a Farneta – centro di duecento abitanti sull’appennino modenese – impedendone la chiusura e rilanciandola. «Questi sono esempi da seguire e incentivare», dice Riffeser Monti, «semplificando le procedure di apertura e prevedendo contributi pubblici». C’è anche la possibilità di integrare la rete con nuovi sistemi di vendita: «Un edicolante di Ravenna, oltre a gestire il suo punto vendita tradizionale, rifornisce due distributori automatici in città: anche questo può essere un sistema per garantire una rete capillare. Così l’edicolante diventa imprenditore di se stesso».

