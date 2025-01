«Aiutiamo i Comuni con il servizio civile» 

Nei piccoli Comuni, spesso alcune mansioni non hanno titolari e i dipendenti devono incastrare orari e abilità per portare a termine progetti importanti. In Marmilla, il Servizio civile universale è una risorsa preziosa: giovani volenterosi, locali o di altri paesi, mettono a disposizione le proprie competenze per migliorare i servizi alle comunità e mettersi in gioco.

Le esperienze

A Segariu, Alice Setzu e Benedetta Salis, rispettivamente di 26 e 27 anni e residenti in paese, stanno muovendo i primi passi nel servizio civile. «Il nostro obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi per tutti i cittadini, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture digitali del Comune», raccontano. Andrea Fenu, sindaco di Segariu, afferma che «il servizio consente a loro di formarsi nella pubblica amministrazione e sicuramente a noi di avere due figure che possono darci una mano».

Poco meno di 700 abitanti e a Villanovaforru tre volontari stanno facendo la differenza: Giulia Corrias, Giorgia Crobu e Giacomo Lai sono impegnati in attività che spaziano dal supporto digitale con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale alla valorizzazione culturale. Giulia Corrias, 25 anni di Sardara, inizialmente aveva fatto domanda presso il Comune di Collinas: «Non essendo stata presa a Sardara, ho avuto la possibilità di iniziare a Villanovaforru. Il progetto è culturale, sono impegnata nell’ufficio di ragioneria. Con il mio collega gestiamo i canali social, ma offro il mio supporto anche in biblioteca: una volta al mese vado alla casa di riposo per fare attività con gli anziani». Giacomo ha 25 anni e risiede a Segariu. «Ho deciso di mettermi in gioco e consiglio questa esperienza a tutti gli indecisi sul futuro. Collaboriamo con museo, biblioteca e Pro Loco per organizzare manifestazioni. Stando in Comune, imparo ogni giorno come funziona la pubblica amministrazione». Giorgia Crobu, 25 anni di Samassi, invece, si concentra sul digitale: «Aiuto i cittadini ad accedere ai servizi online, come Spid, Inps e PagoPa. Da gennaio inizieremo corsi di alfabetizzazione digitale per gli anziani per abbattere il digital divide».

La sinergia

I sindaci dei Comuni coinvolti riconoscono l’importanza del Servizio civile universale. Anche a Siddi, il servizio è attivo e per un posto è ora in atto il concorso. «Le sinergie con il servizio civile sono molto importanti», dice il sindaco, Marco Pisanu. A Siddi, Miriam Serpi e Giulia Caria, entrambe 24enni, si occupano di sociale e di cultura. «L’amministrazione comunale é molto soddisfatta del loro servizio, tant’è che il progetto è diventato pluriennale. Tale servizio indubbiamente corrobora i giovani nella loro maturità a tutto tondo e nel contempo contribuisce a impreziosire i servizi offerti alla cittadinanza in termini di umanità e di stimolo culturale», conclude Pisanu. Con la scadenza nazionale fissata al 18 febbraio, molti comuni ora promuovono le candidature.

RIPRODUZIONE RISERVATA