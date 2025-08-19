«Aiutiamo gli anziani a sentirsi meno soli» 

A Cagliari, gli anziani che vivono in solitudine sono più di ottomila. D’inverno, tra un nipotino da accompagnare a scuola e una chiacchiera con un conoscente in chiesa, quel morbo chiamato isolamento viene tenuto a bada, mentre in estate il “fuggi fuggi” dalla città acuisce il problema. L’associazione di volontariato Fiocco Bianco Argento, da un decennio, è in campo per curare questa malattia e far compagnia alle persone nella loro vecchiaia. «Il nostro caposaldo è tutelare l’anziano dai maltrattamenti e dai problemi, il peggiore dei quali è la solitudine», spiega la presidente Maria Grazia Olla.

Il supporto

Una missione non semplice. «Chi ha perso la persona con cui ha sempre vissuto soffre di solitudine, o chi non ha sbocchi per fare delle attività. Noi forniamo servizi come il supporto psicologico e l’accompagnamento alle visite mediche, ma promuoviamo anche tante attività sociali: ceramica, giochi di società, condivisione di ricordi. L’esercizio cognitivo è fondamentale per non invecchiare».

L’ascolto

L'ultima iniziativa, partita nel 2024, è il centro di ascolto anziano-famiglia. «Oggi l’anziano preferisce rivolgersi ai conoscenti piuttosto che ai figli, per non disturbarli. Li vede impegnati, di corsa, e ha paura di far presente le necessità di cui ha bisogno», continua Olla. «Ascoltarne le esigenze è fondamentale per coordinare i supporti della pubblica amministrazione e dell’Asl. Negli ultimi tre mesi abbiamo ricevuto nella nostra sede in via Emilia più di 90 persone». Donne e uomini come gli altri, che chiedono una vita sociale, trovandola nella sede dell’associazione.

Le discussioni

«Ci portano i carciofini e le melanzane fritte, bisticciano su chi vince giocando a “Shangai”, portano i cagnolini. Il centro di ascolto è loro, non mio, noi siamo soltanto contenti di poter favorire la socializzazione con questi piccoli gesti», va avanti la presidente. «Quando veniamo in contatto con qualcuno che è solo in casa, ma non può muoversi per una patologia, lo facciamo chiamare al telefono da una psicologa».

Contro le truffe

In collaborazione con il Comune e la Polizia di Stato, Fiocco Bianco Argento ha promosso la stesura del decalogo del rispetto (premiato dalla Fidapa), rivolto ai giovani, e del decalogo delle truffe, per non incappare in raggiri di malintenzionati. Il centro può essere raggiunto ai numeri 0707539281 e 3701587320, per trovare quella compagnia che a troppi manca tra le mura domestiche. Molti si mettono in contatto tramite le parrocchie. «L’anziano deve essere rispettato e tutelato, perché nella società ha dato tanto», conclude Olla. «I valori che i nonni trasmettono restano dentro, andate a trovarli spesso e chiamateli anche solo per dieci minuti».

