«Aiutiamo chi è in difficoltà» 

Aiuti alle persone in difficoltà, progetti per i giovani e per gli anziani. È davvero lungo l’elenco delle attività programmate dalla Fondazione Polisodale (che ha sede a Sinnai): “Nessuno per strada” per i senza fissa dimora; “In cammino per il dopo di noi” per le persone disabili. “Il consolidamento del Centro diffuso per le famiglie Plus Quartu-Parteolla”; il progetto “Promuovere la salute per vivere a lungo: invecchiamento attivo nei comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei”; il progetto “Centro io”, per la promozione dei giovani nelle comunità di Sinnai Maracalagonis e Burcei, e infine l’iniziativa “Home Caring, azioni di rafforzamento dei servizi sociali domiciliari” per garantire la dimissione anticipata e prevenire l’ospedalizzazione finanziata con risorse del Pnrr.

Le iniziative

Le iniziative si svolgeranno nei prossimi tre anni a Burcei, Maracalagonis e Sinnai con i tre Comuni, con soci privati e le cooperative. «L’obiettivo – dice il direttore della Polisolidale Antonello Caria - è quello di sviluppare le azioni progettuali orientate ad attuare gli indirizzi di politica sociale adottati dai tre Comuni soci, determinando il mantenimento e l’ulteriore sviluppo del sistema dei servizi in favore delle famiglie, dei giovani, degli anziani, delle persone in condizioni di fragilità e povertà».

Famiglie e bambini

A giorni decollerà il promo progetto, conosciuto come “Genitore accogliente” che interesserà Burcei dove non ci sono asili nido. Saranno due mamme a occuparsi di cinque bambini (con le mamme impegnate nel lavoro), tenendoli a casa. «Un progetto già sperimentato – dice il sindaco Simone Monni, presidente della Polisolidale – una esperienza positiva che sarà ripetuta». Previsto anche il trasporto per persone fragili col il “Pulmino Polisolidale”. «Con la nuova programmazione – concude Monni - vogliamo favorire il coinvolgimento delle comunità e la vicinanza dei servizi. Si punta anche allo sviluppo del lavoro sociale e alla connessione dei servizi sanitari e sociali nelle due Case della Comunità di Sinnai e Burcei, connessi ai servizi sociosanitari di Maracalagonis». (r. s.)

