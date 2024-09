«Aiuti Tari in ritardo, lavoriamo per distribuirli» 

Gli uffici stanno predisponendo gli atti per la liquidazione degli aiuti Tari 2021»: l’ha annunciato il sindaco Ignazio Atzori durante la discussione in Consiglio comunale di Portoscuso richiesta dalla minoranza per fare chiarezza sui contributi mai ricevuti dai cittadini che presentarono domanda tre anni fa. «Era stato predisposto il bando e 33 cittadini avevano fatto richiesta degli aiuti, per una cifra complessiva di milleseicentonovanta euro - ha detto in aula il primo cittadino - poi purtroppo si sono verificati dei problemi che tutti conosciamo (problemi di salute di un dirigente) e le somme non sono state mai liquidate. Si tratta di aiuti concessi in base all’Isee e in proporzione alla bolletta Tari da pagare: lo sconto più alto ammontava a 105 euro, quello più basso a 16 euro. Stiamo predisponendo tutti gli atti necessari al pagamento del 2021 e al più presto procederemo con il bando per l’annualità 2024». La questione degli aiuti non liquidati è stata sollevata dalla minoranza. «Resta il dato di fatto che queste persone non hanno percepito gli aiuti 2021 - ha detto Rossano Loddo, consigliere di Portoscuso Rinasce - È positivo il bando 2024 ma è opportuno provvedere anche con 2022 e 2023». (a. pa.)

