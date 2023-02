Aiuti, sospese le sanzioni alla Siria 

Damasco . Di fronte alla tragedia causata dal terremoto, gli Stati Uniti hanno deciso di allentare temporaneamente le decennali sanzioni finanziarie contro il governo siriano del presidente Bashar al Assad, mentre le Nazioni Unite invocano «un cessate il fuoco immediato» nel conflitto armato in corso da dodici anni nel martoriato Paese.

Nel confronto regionale tra Pkk e Turchia, il movimento armato curdo, presente anche in Siria, ha annunciato la sospensione delle operazioni belliche. La circolare del ministero del Tesoro di Washington - che ieri aveva annunciato 85 milioni di dollari di aiuti destinate alle aree colpite dal sisma in Siria - spiega che si stabilisce una «licenza generale per autorizzare gli sforzi di soccorso in caso di terremoto in modo che coloro che forniscono assistenza possano concentrarsi su ciò di cui c'è più bisogno: salvare vite e ricostruire». Notizie incoraggianti, accompagnate però dal triste aggiornamento di un bilancio senza fine di morti, feriti e dispersi nelle varie regioni siriane colpite dal sisma del 6 febbraio. In molti distretti di fatto mai raggiunti dai soccorsi, la giornata è stata segnata dall'impedimento da parte delle diverse forze militari che operano nel conflitto siriano di far giungere aiuti alle aree sotto controllo politico rivale.

RIPRODUZIONE RISERVATA