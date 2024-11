Aiuti sociali, Comuni in ritardo: rimborsata una pratica su dieci 

Potenzialmente può essere un sistema in grado di ridurre lo svantaggio insulare, restituendo ai sardi una parte di quei 660 milioni di euro all’anno – stima di quasi 10 anni fa: ora il conto è sicuramente più alto – di maggior costo dei trasporti rispetto al resto d’Italia. Ma fino ad ora il meccanismo di aiuti sociali sui biglietti aerei stenta a decollare.

I tempi

Ideato nella scorsa legislatura, la Giunta Todde lo ha rilanciato ampliando la platea dei beneficiari inizialmente ridotta a studenti e over 65: ora tutti i residenti in Sardegna hanno diritto a un contributo sul prezzo dei biglietti (escluse le tratte in regime di continuità territoriale) fino a un massimo di 125 euro a volo. Peccato che il sistema di rimborsi affidato ai Comuni, ai quali la Regione ha già trasferito i finanziamenti necessari, sia ancora in alto mare. Al momento gli enti locali hanno rimborsato appena 12mila euro. Le pratiche già approvate complessivamente valgono dieci volte tanto: 114mila euro. E le domande depositate fanno salire il conto addirittura a 559mila euro. Un ritardo che riguarda soprattutto i Comuni più grandi. A Cagliari, ad esempio, c’è chi ha presentato la domanda tra luglio e agosto e ancora non ha visto nemmeno un centesimo. Stesso discorso a Sassari e negli altri centri principali dell’Isola.

Il sistema

«Il dato positivo è che l’ammontare dei contributi richiesti con le nuove regole istituite a partire da luglio 2024 è decuplicato rispetto ai primi sei mesi in cui era stata introdotta la misura», fa notare l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Il sistema è ancora da migliorare: l’intenzione è quella di includere nella rete di collegamenti interessati dai contributi anche le rotte in regime di continuità (Fiumicino e Linate). «In previsione di questa crescita, che vogliamo favorire con risorse del bilancio regionale, risulta sicuramente indispensabile il miglioramento della procedura di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi», spiega l’assessora. Ora ci si deve armare di Spid, moduli, fotocopie della carta d’identità. E poi si deve attendere il pagamento da parte delle amministrazioni comunali, alle prese con la mancanza di personale e altre difficoltà.

La Regione ha provato, d’accordo con l’Anci, a dar la possibilità ai Comuni di delegare le funzioni alle Unioni dei Comuni o ai Plus, ma per ora nessuno ha seguito questa strada. L’assessorato sta anche contattando i singoli centri – specialmente i più grandi – per offrire supporto nella velocizzazione delle pratiche.

Le intenzioni

«Per il prossimo anno stiamo studiando alcuni strumenti che possano alleggerire gli enti locali, come per esempio l’individuazione di un soggetto esterno intermedio», aggiunge Manca, «o la conversione del contributo da rimborso a sconto diretto, procedura per cui è necessario un accordo con le singole compagnie». Quest’ultimo meccanismo è quello in vigore in Spagna, dove gli abitanti delle Baleari e delle Canarie possono acquistare a tariffa scontata (del 75%) i biglietti direttamente sul sito internet delle compagnie, senza bisogno di chiedere il rimborso alla Regione.

