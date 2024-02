Aiuti per l’affitto a 71 famiglie 

Sono 71 i soggetti ammessi ai contributi per l’abbattimento del canone di locazione. A Serramanna l’ufficio dei Servizi sociali ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari delle risorse previste dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Al Comune di Serramanna, secondo la ripartizione delle risorse tra i comuni stabilita dalla Regione, erano stati assegnati per l’intervento 49.850 euro. La somma verrà suddivisa fra i 71 beneficiari compresi nella graduatoria approvata dal capo area dei Servizi sociali. Lo stesso che nell’ottobre scorso aveva approvato il bando destinato all’abbattimento del canone di affitto casa (criterio fondamentale la titolarità di regolare contratti di locazione) destinato ai soggetti in condizioni di disagio economico, che aveva portato alla presentazione, nei termini, di 81 domande. Dopo l’istruttoria 71 domande sono state ammesse, 1 con riserva e 9 respinte. ( ig. pil. )

