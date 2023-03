Aiuti per acquistare o ristrutturare casa «Li erogheremo il più presto possibile» 

Trentamila euro anche per il 2023 per aiutare i cittadini ad acquistare o ristrutturare la prima casa. Il contributo è stato concesso dalla Regione nell’ambito delle disposizioni per contrastare lo spopolamento nei Comuni con meno di tremila residenti. «Ci stiamo impegnando - ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - ad erogare questi contributi nel più breve tempo possibile, proprio per questo abbiamo appena pubblicato il nuovo bando. I cittadini, se entreranno in graduatoria, potranno accedere al supporto economico previsto. Il nostro obiettivo è quello di incentivare la crescita sociale ed economica del territorio». Stabiliti anche i criteri per le graduatorie: avranno la precedenza le famiglie numerose, le giovani coppie, le persone in condizione di debolezza sociale e chi acquista o ristruttura immobili dichiarati inagibili. I beneficiari avranno diritto ad un contributo sino al 50 per cento sulle spese sostenute per un importo massimo di 15mila euro. (g. a.)

