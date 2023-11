Aiuti nella Striscia e la popolazione ora può respirare 

Gaza. Gli sfollati nel sud di Gaza, dopo 50 giorni di guerra, cominciano a «respirare» grazie all’arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Ed ora questi aiuti, seppur lentamente, stanno passando ai rifugiati ospitati nei ricoveri e nelle case del sud della Striscia. Secondo le autorità egiziane, 200 camion sono entrati ieri nella Striscia trasportando cibo, acqua, medicine, carburante e gas da cucina. Sono passati anche 15 camion per l’ospedale da campo giordano, 11 autocarri per quello degli Emirati Arabi Uniti e le loro équipe mediche. La prassi è che gli aiuti vadano prima ai magazzini dell’Unrwa - l’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi - e poi siano distribuiti ai centri di smistamento locali che preparano i pacchi alimentari. Solo dopo sono consegnati e arrivano ai rifugi e negli ospedali nella parte sud dell’enclave palestinese.

Secondo l’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, 100 camion di aiuti umanitari dovrebbero essere distribuiti nella città di Gaza e nel nord della Striscia, ma - secondo quanto si è appreso - le forze israeliane hanno permesso l’ingresso solo di 3 camion venerdì. Mentre per ieri ha permesso la ripresa degli aiuti al nord e alla città di Gaza, per ridurre la sofferenza umanitaria tra i residenti, anche per consentire agli ospedali di continuare a fornire servizi. Funzionari dell’Onu hanno affermato che gli aiuti umanitari entrati nella Striscia finora sono solo il 5% del necessario. Il carburante per ora è distribuito solo agli ospedali e alle strutture maggiori senza raggiungere la popolazione che continua a restarne priva. Tuttavia il carburante e il gas da cucina - è stato detto - saranno disponibili per i fornitori locali se gli aiuti continueranno ad arrivare con la stessa quantità. Ma ci vorrà molto tempo prima che gli abitanti di Gaza smettano di aspettare in file molto lunghe. Intanto, l’equipe medica degli Emirati ha cominciato a costruire l’ospedale da campo nello stadio locale nella città di Rafah, che ha una capacità di 150 posti letto.

