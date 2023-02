Aiuti in cambio di attività sociali 

I percettori del reddito di cittadinanza nella provincia di Nuoro sono oltre i 4.300 secondo le statistiche eseguite a gennaio per quanto riguarda il 2022. I Comuni del Plus nuorese sono Bitti, Olzai, Dorgali, Onanì, Fonni, Oniferi, Gavoi, Orani, Lodine, Orgosolo, Lula, Orotelli, Mamoiada, Orune, Nuoro, Osidda, Oliena, Ottana, Ollolai e Sarule.

Sono previste attività di volontariato svolte dai beneficiari del reddito di cittadinanza che verranno coinvolti per 8 ore settimanali in vari ambiti: sociale, culturale, formativo, accoglienza al pubblico insieme a gestione di manifestazioni ed eventi, animazione, vigilanza nelle scuole negli orari di ingresso e uscita e supporto all’assistenza nell’area dedicata ai servizi della persona in carico al Comune di Oliena.

Oliena è pronto ad attivare i Progetti utili alla collettività, i cosiddetti Puc, per venire incontro ai beneficiari del reddito di cittadinanza che saranno coinvolti in attività di importanza sociale. È il primo Comune del Plus di Nuoro, il Piano locale unitario dei servizi alla persona che include 20 centri del territorio, ad attivare questo strumento. I Puc saranno accessibili dai primi giorni di marzo.

I progetti

Gli obiettivi

Il Comune di Oliena, in particolar modo l’assessorato ai Servizi sociali, ha seguito le procedure attraverso le quali il gruppo di lavoro delle linee povertà del Plus di Nuoro ha predisposto gli atti e stabilito criteri e modalità per l’attivazione dei progetti. «La volontà dell’amministrazione è quella di render partecipi un numero sempre più crescente dei percettori del reddito di cittadinanza - dice il sindaco Sebastiano Congiu -. Con questa modalità permettiamo ai soggetti coinvolti di crescere dal punto di vista personale, sociale e, al contempo, mettersi a disposizione della comunità non sentendosi esclusi». Aggiunge l’assessora ai Servizi sociali Lara Serra: «È un’occasione importante affinché il processo di inclusione sociale dei concittadini meno fortunati abbia un senso compiuto. Un sentito ringraziamento va agli uffici del settore Servizi sociali che si sono prodigati. Dietro questo progetto di cui beneficerà l’intera comunità c’è davvero un lavoro lungo e complesso».

