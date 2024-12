Aiuti e sorrisi con l’iniziativa “TiAbbraccio” 

Anche se fa freddo e piove fuori dal Centro Exmè di Pirri, l’ambiente viene riscaldato dalla generosità dei volontari de “Il Natale di TiAbbraccio”, raccolta di generi alimentari, giocattoli e beni di prima necessità organizzata dalla Fondazione Domus de luna. «A Natale purtroppo chi di solito sta male, sta ancora peggio», dice il presidente Ugo Bressanello. «Anche se ci fa piacere stare insieme a tante persone, ci dispiace perché significa che c’è un bisogno. Molte persone sono qui per ritirare la spesa di Natale: senza questa sarebbe difficile portare a tavola qualcosa per la propria famiglia».

All’esterno, alle persone in fila vengono offerti pandoro e panettone.«Nel 2024 il supporto maggiore è stato offerto dalla Regione», prosegue Bressanello, «con Fondazione Alimentis e Fondazione di Sardegna, il Banco Alimentare e il Banco dell’energia, Tavola Valdese e il Comune di Quartu Sant’Elena. Ma anche tanti volontari e persone che ci danno una mano, tenendo il centro Exmè sempre aperto da marzo 2020».

«Sono più di tremila le famiglie che si rivolgono a noi, 8mila persone per un pacco alimentare. Nel 2020 erano mille», racconta Daniela Sechi, coordinatrice del progetto. «Tra le famiglie iscritte ci sono oltre 300 bambini sotto i 3 anni. Ogni settimana si iscrivono 10/15 nuovi nuclei familiari».Aggiunge: «All’interno dei pacchi cerchiamo di garantire una dieta bilanciata e suddividiamo i giocattoli per fasce d’età».A fine serata, con una lotteria gratuita, sono state messe in palio 50 biciclette per i più piccoli.

