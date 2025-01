Aiuti e bonus non bastano, i centri sempre più vuoti 

In vent’anni, tra gli 87 paesi che fanno attualmente parte della provincia di Oristano, sono pochissimi i Comuni che hanno avuto un leggero incremento di popolazione. Tra questi Santa Giusta, Cabras, Nurachi, Palmas Arborea, dove però si tratta di fenomeni dovuti alla vicinanza al capoluogo e dunque ad una emigrazione “interna”. Come nel caso di Santa Giusta, vista la realizzazione di comparti abitativi la cui distanza è davvero impercettibile da Oristano.

Il trend

Per tutti gli altri il trend è assolutamente negativo e si viaggia con una media che supera il 30% in meno. Denatalità, mancanza di servizi e le poche prospettive occupazionali non garantiscono un futuro certo roseo ai paesi dell’Oristanese. Eppure non sono mai mancate, nel tempo, le tante misure che Regione e Amministrazioni locali hanno messo in campo per fermare lo spopolamento e garantire a chi rimaneva, oppure si trasferiva, incentivi economici.

Il flop

Tra di questi una forma parecchio utilizzata è stata assegnare dei contributi a fondo perduto per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa per le giovani coppie, ma anche i bonus nascite oltre a quelli governativi. Tante amministrazioni hanno inoltre tentato con la vendita delle case a un euro, ma evidentemente non basta.

A Tadasuni uno dei più piccoli paesi della provincia che in vent'anni è passato da 198 a 126 abitanti, il sindaco Pierpaolo Pisu ritiene che molte delle formule adottate non abbiano però prodotto gli effetti desiderati, anche perché considerate non in linea con quelle che sono le vere esigenze delle comunità.

Il sindaco

«Intanto sono contro le case a un euro - afferma Pisu - anche perché non si tratterebbe di acquisti di qualità. Per cercare di invertire il trend noi stiamo lavorando sul decoro urbano, sull'accoglienza e i servizi. A metà anno pubblicheremo il bando per la gestione del vecchio albergo ma con una finalità di comunità integrata che possa accogliere gli ospiti e che soprattutto dia servizi anche i più piccoli necessari per un paese attualmente fatto di persone di una certa età».

