Narcao.
11 settembre 2025 alle 00:27

Aiuti alle persone in difficoltà: sabato apre l'armadio solidale  

A Rio Murtas apre l’armadio solidale, una nuova iniziativa per aiutare le persone in difficoltà. Nei locali di via Nazionale (ex ambulatorio, fronte market) sarà possibile donare abbigliamento, giocattoli, oggettistica e, inoltre, verrà dedicato del tempo alle persone che hanno bisogno di ascolto. Inizialmente, l'armadio solidale sarà aperto lunedì e mercoledì pomeriggio, e il sabato, probabilmente sia al mattino che al pomeriggio.

«L'armadio solidale rappresenta un progetto che abbiamo fortemente voluto e che finalmente vedrà la luce - ha detto il sindaco Antonello Cani - è un'iniziativa che nasce dalla consapevolezza che in una comunità come la nostra, nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà. Questo progetto è il frutto di un lavoro di squadra Comune e l'associazione Amici della Vita San Giuseppe, guidata da Simonetta Uccheddu. Insieme abbiamo creduto fin dall'inizio che fosse necessario creare uno strumento concreto di solidarietà per le famiglie che attraversano momenti di difficoltà economica. L'armadio solidale non è solo un servizio, ma un simbolo del nostro modo di intendere la comunità: un luogo dove chi ha di più, può aiutare chi ha di meno, dove la dignità delle persone viene sempre rispettata e dove nessuno viene lasciato indietro. È la dimostrazione pratica che quando le istituzioni e il volontariato lavorano insieme si possono ottenere risultati importanti per il benessere di tutti».

