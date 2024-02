Aiuti alle famiglie in difficoltà con le bollette dell’acqua 

La Giunta comunale di Guspini ha attivato le presentazione dell’istanza riservata ai nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate per ottenere i rimborsi sulle spese per i consumi d’acqua. Potranno presentare la domanda i nuclei familiari residenti nel Comune: l’intestatario del contratto di fornitura idrica dovrà avere la residenza anagrafica in paese, allo stesso indirizzo di fornitura indicato nel contratto, e nominativo e codice fiscale devono coincidere con il nominativo di un componente il nucleo familiare il cui indicatore Isee ordinario non superi la soglia dei 20 mila euro.

Ogni famiglia ha diritto al bonus economico per solo un contratto di fornitura.

L’iniziativa è stata possibile dopo che l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna ha concesso agevolazioni tariffarie, per l’anno 2024, nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa.

Le domande dovranno pervenire, debitamente compilate e sottoscritte, preferibilmente mediante la procedura online disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it oppure nel sito istituzionale del Comune di Guspini o tramite spedizione all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.guspini.su.it. o tramite raccomandata A/R, ovvero recapitate a mano all’ufficio Protocollo del Comune entro il 30 maggio prossimo.

