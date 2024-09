Aiuti alle famiglie: contributi da 500 euro 

Sono 55 gli assegnatari della carta solidale "Dedicata a te 2024” per il Comune di Tratalias. Si tratta di un contributo economico per nuclei familiari del valore di 500 euro. Verrà erogato in questi primi giorni del mese di settembre, attraverso delle carte elettroniche di pagamento ricaricabili e messe a disposizione da poste italiane.

Ii 55 beneficiari sono stati individuati dopo una serie di controlli sui redditi e attraverso una procedure che ha rispettato la privacy degli aventi diritto al sussidio. «Coloro che risultano assegnatari della misura economica per la prima volta – fanno sapere dal Municipio – possono recarsi presso l’ufficio postale con la comunicazione ricevuta per ottenere la carta. Mentre chi risulta già in possesso da precedenti misure troverà all’interno l’importo di 500 euro entro il mese di settembre. L’importo dovrà essere speso entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2025, ma il primo acquisto va fatto entro il 16 dicembre 2024. La carta permette l’acquisto solo per alimentari e beni di prima necessità». (f. m.)

