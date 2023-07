Aiuti alle famiglie bisognose: arriva la carta “Dedicata a te” 

I beneficiari hanno già ricevuto la relativa comunicazione con un avviso inviato dai Servizi sociali. Sono in tutto 235 gli aventi diritto alla carta “Dedicata a te”, lo strumento varato dal Governo con lo scopo di aiutare le famiglie con figli a fare la spesa in un periodo di forte inflazione.

La carta solidale, nominativa e prepagata, contiene un contributo una tantum (non ricaricabile) di 382,50 euro, utilizzabile solo per l’acquisto di beni di prima necessità. Sul sito istituzionale del comune è visionabile la graduatoria dei beneficiari (per privacy fa fede il numero di protocollo dell’Isee di riferimento) che è stata stilata in base ad una soglia Isee pari o inferiore ai 15 mila euro e al fatto di costituire un nucleo familiare con 3 o più componenti e figli piccoli (nati entro il 31 dicembre 2009). È escluso dalla misura chi già beneficia di reddito di cittadinanza e di Reis o Rei. Sarà necessario effettuare un acquisto entro il 15 settembre per non perdere il diritto alla carta. «Sarà l’ufficio postale - spiega la sindaca Isangela Mascia - ad erogare le carte dopo l’esibizione del numero di protocollo. Chi ritiene di averne diritto ma non ha ricevuto l’avviso può rivolgersi ai Servizi sociali». Già, perché il plafond delle risorse è deciso dall’Inps e non è detto basti per tutti gli aventi diritto. «Ad una prima analisi sono tra le 50 e le 100 le famiglie bisognose che non rientrano tra gli aventi diritto. Auspichiamo l’erogazione di ulteriori risorse».

