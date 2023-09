Aiuti alle compagnie, via libera in Consiglio Solinas vola a Bruxelles 

Il via libera agli aiuti per le compagnie arriva alla vigilia della trasferta a Bruxelles per la continuità aerea. Venticinque milioni di euro (cinque per il 2023, dieci per il 2024 e dieci per il 2025) di incentivi ai vettori per allargare la rete dei collegamenti nei tre aeroporti sardi, favorendo così l'apertura di nuove rotte tra l'Isola e il resto d'Europa e, in generale, la destagionalizzazione. Ma l’emendamento al collegato approvato ieri non ha nulla a che vedere con il tema di cui il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore Antonio Moro discuteranno oggi a Bruxelles con il commissario europeo dei Trasporti.

Il contenuto

Secondo le prime stime, il fondo da 25 milioni potrebbe garantire l'apertura di quindici, forse addirittura venti nuove rotte già dall'inizio della prossima stagione aeronautica invernale. Come? Ogni atterraggio e decollo costa alle compagnie circa mille euro di tasse aeroportuali, che grazie al fondo potrebbero essere dimezzate. Questo stimolerebbe Ryanair, EasyJet, Volotea e le altre sorelle low cost a programmare nuovi collegamenti. Le rotte a cui saranno destinati i finanziamenti dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l'aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie. Gli aiuti sono concessi fino a un massimo del cinquanta per cento dei costi aeroportuali.

«Foglia di fico»

«È solo una foglia di fico che la maggioranza utilizza per nascondere tutte le criticità sul regime dei voli agevolati da e per l’Isola», ha detto ieri in Aula il consigliere Dem Giuseppe Meloni. In realtà, ha replicato l’assessore ai Trasporti dopo il via libera, «ci aspettiamo una importante risposta dalle compagnie che hanno sempre più l'esigenza, per l'apertura di nuove rotte, di ridurre i costi di accesso alle strutture aeroportuali: l'abbattimento fino al 50% dei costi per le compagnie è un incentivo importante che può aiutare la Sardegna a costruire una nuova rete di collegamenti efficaci con al centro l'esigenza dell'Isola di connettersi e il diritto alla mobilità dei sardi». Sul tavolo in programma oggi a Bruxelles: «Andiamo a rappresentare le criticità del sistema attuale di continuità legate a una sottostima del traffico dei residenti che ha determinato un numero insufficiente di voli, come è certificato dagli oltre 500 voli aggiuntivi messi in pista dal 17 febbraio al 30 agosto». L'altra criticità riguarda la tariffa: «È inconcepibile che si sia passati da una tariffa unica a una libera nella piena disponibilità delle politiche di prezzo delle compagnie che non esitano a speculare in particolari momenti dell'anno come quello estivo».

Chi ieri è intervenuto in Aula sull’emendamento, lo ha fatto soprattutto per stigmatizzare la gestione della continuità aerea da parte della Giunta. Tanto che il primo firmatario dell’emendamento, Michele Ennas della Lega, ha invitato a «non mischiare i temi». Come Giuseppe Meloni, Roberto Li gioi (M5S) ha sostenuto che «la proposta non cancella la catastrofica situazione della nostra continuità».

Alessandra Zedda (Forza Italia) ha ammesso di capire l’approccio della minoranza, «ma qualsiasi cosa fatta per migliorare la situazione della mobilità dei sardi è comunque ben accetta».

Il caso

Il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha rivendicato la paternità dell’emendamento: «Grazie a una proposta della Lega siamo riusciti a portare a casa un risultato importante che consentirà di costruire un modello dei trasporti aerei sardi complementare alla continuità territoriale». Critici gli alleati, da Franco Mula (Psd’Az) ad Antonello Peru (Sardegna al Centro 20Venti). In particolare, secondo Mula «è offensivo che un emendamento così importante possa essere presentato come iniziativa di una sola parte politica. Questa maggioranza è in uno stato avanzato di decomposizione. (ro. mu.)

