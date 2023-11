Aiuti ai senzatetto: via libera a tre progetti 

Mano tesa verso i senza fissa dimora e gli indigenti che vivono in città: dopo aver stanziato 130mila euro, il Comune approva i progetti proposti da associazioni, fondazioni e volontari per creare una rete di aiuti verso i quartesi soli e in situazioni di disagio. Le risorse andranno ripartite fra tre proposte presentate rispettivamente dall’associazione San Vincenzo de Paoli, dalla Caritas San Saturnino, e dalla Fondazione Domus de Luna.

L’obiettivo è incentivare la realizzazione di proposte che provvedano al superamento temporaneo di situazioni di disagio per quei cittadini in condizioni di grave marginalità sociale e senza una fissa dimora. In particolare si punta a realizzare un sistema di accoglienza che risponda alla sfera dei bisogni immediati e di contrasto della povertà estrema. Due le linee di intervento previste: in primis la soluzione dormitorio e l’accoglienza notturna di persone senza fissa dimora in case dedicate, che si ponga come condizione per eventuali successivi interventi strutturati di accompagnamento verso le forme di inclusione possibile. Non solo: l’iniziativa sociale offrirà anche azioni concrete a contrasto della povertà estrema attraverso il sostegno ed il rafforzamento dei servizi di prima assistenza: dal servizio mensa, alla distribuzione di pacchi alimentari, abbigliamento e bombole a gas, e l’eventuale pagamento delle bollette.

