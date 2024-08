Aiuti ai clochard, fondi per le associazioni 

Il Comune tende la mano a clochard e persone in difficoltà con il progetto “Nè di fame né di freddo”, promosso dall’assessorato comunale alle Politiche sociali. Dopo l’ok in Giunta alle risorse stanziate in bilancio - 140mila euro - c’è il via alla manifestazione d’interesse rivolta a enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro interessate a proporre iniziative a favore dei quartesi indigenti.

C’è tempo fino al 6 settembre per presentare le proposte progettuali che dovranno concentrarsi su tre obiettivi principali: dalla realizzazione di un sistema di accoglienza che risponda alla sfera dei bisogni immediati e conclamati quali l'assenza di luogo fisico dove dormire, alla tutela dei diritti sociali delle persone in condizione di grave emarginazione. Sino all’offerta di azioni concrete a contrasto della povertà estrema attraverso il sostegno e il rafforzamento dei servizi di prima assistenza. Le proposte delle associazioni di volontariato e delle onlus potranno spaziare quindi dalla realizzazione di soluzioni-dormitorio al riparo notturno in case “di accoglienza” dove sia garantito anche il servizio colazione, doccia, biancheria, ed ancora: servizio mensa, distribuzione di pacchi di alimenti, distribuzione di abbigliamento, bombole a gas, e farmaci.

