Aiuti ai bisognosi, accordo tra Comune e parrocchia 

Il Comune di Guspini e la Parrocchia di San Nicolò Vescovo, guidata da don Antonio Massa, sono pronti a firmare una convenzione che rafforzerà le attività di assistenza e il contrasto alla povertà sul territorio.

Il Comune si impegna a stanziare un contributo annuale massimo di 10mila e 400 euro, destinato a persone e famiglie in difficoltà, gestito direttamente dalla parrocchia per affrontare le emergenze.L'assessore ai Servizi sociali, Alberto Lisci, sottolinea che «siglare convenzioni formali con tutte le associazioni che collaborano con il servizio sociale è uno degli obiettivi di legislatura del mio assessorato. Crediamo che tali accordi siano fondamentali per dare risposte concrete e rafforzare l’efficacia della nostra azione di sostegno».

Questa convenzione ufficializza una collaborazione che finora si è svolta in modo informale, potenziando così la capacità di risposta alle necessità della comunità. Le spese verranno rimborsate previa rendicontazione.

«La collaborazione con i soggetti del terzo settore è utile e necessaria per affrontare i bisogni emergenti - aggiunge Alberto Lisci - e crediamo che questa convenzione sia un primo passo importante per migliorare l’efficacia del nostro supporto ai cittadini più vulnerabili. ( g. g. s.)

