Aiuti agli apicoltori, via alle domande 

Una risorsa importante per tutti gli apicoltori che, sicuramente, non sono pochi anche nel territorio sestese. È stato approvato, dalla Direzione generale dell’Agricoltura, il bando pubblico per la concessione di contributi per l’anno 2023 relativi al Sottoprogramma apistico regionale.

Possono accedere al bando le Forme associate di apicoltori: organizzazioni di produttori del settore apistico, associazioni di apicoltori e loro Unioni e Federazioni, cooperative di apicoltori e gli apicoltori singoli in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda. Le domande di aiuto e pagamento dovranno essere presentate attraverso il portale Sian "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" seguendo le indicazioni del Manuale operativo utente di AGEA - OP messo a disposizione dall'organismo pagatore e che può essere scaricato sul sito web della Regione. Il 15 marzo 2023 è termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e i relativi allegati. La domanda di pagamento, invece, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute, deve essere presentata, utilizzando la funzionalità disponibili sul SIAN deve essere presentata entro il 30 giugno per gli apicoltori singoli, ed entro il 31 luglio per le forme associate.

