Aiuti a Messina Denaro, perquisiti due ospedali 

Palermo. A marzo scorso, quando arrestarono il tecnico radiologo che l’aveva assistito dopo la diagnosi del tumore, i magistrati parlarono di un’omertà trasversale che aveva impedito agli inquirenti di avere notizie su Matteo Messina Denaro. Una strada difficile che ieri ha portato i pm a disporre accertamenti in due ospedali del capoluogo, Villa Sofia e il Civico, a caccia di documentazione sanitaria su visite o interventi chirurgici subiti dal boss in latitanza. Al setaccio non ci sono solo prescrizioni, ricette o cartelle intestate all’alias più noto del capomafia, Andrea Bonafede, ma anche quelle intestate agli altri 14 nomi che il padrino di Castelvetrano ha utilizzato in latitanza. Nel covo vennero scoperte due ricette firmate da un oculista palermitano, Antonino Pioppo, ex primario di Villa Sofia, ora al Civico. Pioppo non è l’unico sospettato: a parte il tecnico radiologo Cosimo Leone, tuttora in cella, e il medico curante Alfonso Tumbarello, sotto processo, per il favoreggiamento di Messina Denaro, sono indagati anche due medici mazaresi. E la lista dei sospettati potrebbe allungarsi.

