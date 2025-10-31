«Aiutatemi o mio figlio muore»: i carabinieri salvano un uomo 

La telefonata preoccupata di una madre, le sue urla dalla finestra di casa nella speranza di essere sentita e l’arrivo, provvidenziale, di una pattuglia dei carabinieri. Nottata movimentata quella di giovedì vissuta da numerosi abitanti di una via del centro città per un intervento dei miliari del nucleo radiomobile che hanno salvato un uomo da morte certa.

«Vi prego aiutatemi, dovete salvare mio figlio». Questo l’appello disperato di una donna che dopo aver chiamato il 112 ha chiesto aiuto anche affacciandosi dalla finestra della palazzina dove vive con il figlio. Sul posto è arrivata una pattuglia del radiomobile seguita a distanza di pochi minuti da un’altra e da un’ambulanza del 118. I carabinieri una volta entrati nell’abitazione sono riusciti a entrare nella stanza dove si trovava, barricato, l’uomo. Era in pericolo di vita, e i militari sono riusciti a salvarlo, affidandolo al personale medico e infermieristico che lo ha accompagnato al Santissima Trinità a bordo di un’ambulanza. Alla fine i carabinieri del nucleo radiomobile sono andati vi dopo aver tranquillizzato la donna che li ha ringraziati per l’intervento provvidenziale. (m. v.)

