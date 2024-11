«Aiutatemi a trovare una casa». È l’appello di Rosalba Orgiu, 73enne di Pabillonis che dopo essere stata sfrattata otto mesi fa ha vissuto spostandosi da un’abitazione all’altra e «dormendo talvolta – racconta lei stessa – in auto». Nell’ultimo periodo ha trovato accoglienza presso la sede della Croce Verde del paese. Ora, con l’inverno alle porte, la signora Orgiu spera di risolvere la sua situazione abitativa.

La storia

La vicenda è complessa. Dopo essersi trasferita a Pabillonis dalla Toscana, la donna ha affrontato un rapporto difficile con il suo ex padrone di casa che non le ha rinnovato il contratto d’affitto. Da lì è iniziata la difficile ricerca di un nuovo alloggio. Solo dopo alcuni mesi è riuscita a recuperare i propri effetti personali dalla precedente abitazione. «Li ho portati in una stanzetta che una compaesana mi ha messo a disposizione, ma purtroppo il luogo è infestato dai topi e l’ultima alluvione ha causato seri danni. Non so cosa sarà recuperabile – dice preoccupata –. Alla Croce Verde mi stanno ospitando e sono grata a tutti, ma è evidente che non posso rimanere qui a lungo. Ci sono delle attività da svolgere e io ho delle limitazioni: non posso lavarmi quando voglio, non posso cucinare in modo adeguato. Ho subito un intervento alla tiroide e ho bisogno di preparare pasti caldi per seguire un’alimentazione corretta».

I Servizi sociali

Da parte sua, il sindaco Riccardo Sanna chiarisce alcuni aspetti: «La signora Orgiu non è costretta a vivere in macchina, ma ora ha trovato ospitalità. Diversi mesi fa si è recata in Comune per rappresentare ai servizi sociali e siamo consapevoli della sua situazione. Più volte poi si è rivolta all'ufficio dei servizi sociali e al sottoscritto con la pretesa nell’immediato di una casa, in quanto non trovava altri alloggi in locazione». La donna è al sesto posto nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erp gestiti da Area. «Contrariamente a quanto chiede – chiarisce il sindaco – non è possibile scavalcare chi la precede senza un giustificato motivo. Il servizio sociale professionale ha accertato che non risulta in condizioni di indigenza, il suo nucleo è monofamiliare e percepisce una pensione. Teoricamente utile per trovare una soluzione abitativa privata, anche se sappiamo che le difficoltà non mancano», continua il primo cittadino. Si attende quindi che Area assegni gli alloggi ancora vacanti a Pabillonis. Nel frattempo, la signora Orgiu continua a sperare in una soluzione: «Chiedo solo un alloggio dignitoso, ho fatto molte richieste ai Servizi sociali del Comune e sento sempre dire che succederà “a breve”. Ma questo “a breve” dura ormai da febbraio. Ho una certa età e le possibilità di trovare un’altra sistemazione sono limitate. Spero che il mio appello venga ascoltato».

