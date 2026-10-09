«Aiutatemi a trovare mio fratello» 

«Ho salutato mio fratello che è salito su un barchino salpato da Annaba il primo settembre. A bordo c’erano quattordici persone tre cui tre bambini. Da quel giorni non abbiamo più avuto sue notizie, aiutatemi a cercarlo». L’appello disperato viene lanciato da Aouachria Med Cherif, un giovane algerino che, dopo aver letto le pagine web de L’Unione Sarda che in questi giorni hanno dato notizia dell’ultima ondata di sbarchi, ha scritto per essere aiutato ad avere informazioni a su un’imbarcazione, in cui viaggiava il fratello Abd Erraouf di 27 anni, salpata per il Sud Sardegna.

Il viaggio

«Mio fratello, che al momento della partenza indossava un paio di pantaloncini e una maglietta bianca, si è imbarcato con altre tredici persone: dieci uomini, una donna e tre minori di cui due bambine, la più piccola di 7 anni, e un altro bambino in viaggio con il loro papà. – racconta Aouachria Med Cherif nella speranza che questo dettaglio possa essere utile per la ricerca di informazioni – Da quel momento io e i parenti degli altri viaggiatori non abbiamo più avuto alcuna notizia di loro. Non siamo riusciti a trovare alcuna traccia del loro arrivo o della loro sorte. Non sappiamo se l’imbarcazione sia mai arrivata nelle coste sarde dove ne sono arrivate tante, visto che in quei giorni dalle coste algerine erano in centinaia pronti a salire a bordo di piccole imbarcazioni in vetroresina bianca». Sono le barche che hanno quasi totalmente sostituito le imbarcazioni in legno che venivano realizzate appositamente per i viaggi della speranza che spesso arrivano con ancora l’odore della vernice. «Non è arrivata nemmeno una telefonata e siamo disperati, non sappiamo più cosa fare. – aggiunge – Siamo in angoscia da 40 giorni,abbiamo lanciato numerosi appelli sia in Algeria che in Tunisia, ma nessun responso».

L’angoscia

Aouachria Med Cherif precisa un dettaglio che ritiene importante che accomuna diverse famiglie delle persone partite con il fratello: «Alcuni numeri telefonici di chi era a bordo squillano ancora, ma i loro account Messenger sono stati chiusi tutti lo scorso 3 ottobre». Purtroppo ad oggi non è dato sapere se e dove possano essere sbarcati. La destinazione era l’Italia e quindi la Sardegna, molte imbarcazioni in quei giorni sono state intercettate a mare e scortate fino a terra, altre hanno raggiunto direttamente la costa in autonomia, con i migranti portati al centro migranti di Monastir. Ogni giorno che passa il dubbio che l’imbarcazione non sia mai arrivata si fa sempre più terrificante: «Ho avuto delle informazioni - conclude - che sia arrivata un’imbarcazione con a bordo due persone con gli stessi nomi di due compagni di viaggio di mio fratello. Di uno che guidava la barca corrisponde anche l’età».

Lunga attesa

La famiglia di Aouachria Med Cherif è in triste compagnia in questa attesa e c’è anche chi sta aspettando da oltre un anno anche solo per poter piangere davanti alla salma del proprio familiare annegato mentre cercava di raggiungere le coste della Sardegna. Come la famiglia del migrante che per 14 mesi è rimasto nella cella frigo della camera mortuaria dell’ospedale Cto di Iglesias, dopo il naufragio del 10 agosto del 2025 in cui, secondo la ricostruzione dell’unico sopravvissuto, sulla piccola imbarcazione si trovavano nove persone. Di questi altri sette migranti non si è più saputo nulla. Sono purtroppo tante le operazioni di ricerca che vengono effettuate dalla guardia di Finanza e dalla Guardia costiera in collaborazione con Frontex, l’ultima quella di giovedì scorso. E gli sbarchi proseguono: ad oggi, solo nell’anno in corso, superano le 3.500 unità, un numero in cui potrebbero non essere presenti Aouachria Abd Erraouf e gli altri tredici compagni di viaggio partiti con lui il primo settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA