«Aiutatemi a trovare il pirata della strada»  

«Aiutatemi a identificare la persona che lo scorso 17 maggio mi ha investita senza prestarmi soccorso». È l’accorato appello lanciato a mezzo social dalla cittadina asseminese Rita Concu, 57 anni. Un venerdì qualunque la donna stava rientrando a casa, intorno alle 14.30, con la sua bicicletta. In un attimo è stata travolta da un suv blu metallizzato: «Ho quei momenti stampati nei ricordi. L’auto sportiva mi è venuta addosso in via Serpentara nei pressi del semaforo che da via Piave porta sulla Statale 130». L’uomo alla guida, però, non si è fermato a soccorrerla: «Un ragazzo magro, con la barba corta e il pizzetto lungo.

Il danno

Rita Concu quel pomeriggio aveva finito da poco di lavorare e stava facendo rientro a casa per pranzo: «Tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e dalle 17.30 alle 21.30, assistevo tre persone anziane a Decimomannu. Mi spostavo con la mia bici passando nelle ciclabili. Ma nel punto dove sono stata travolta la pista ciclopedonale non c’è».

In sella alla sua bicicletta la donna ha notato tre macchine in sosta: «Mentre percorrevo la strada due di queste si sono mosse per uscire dal parcheggio, il suv mi ha affiancata e dopo essersi avvicinato più del dovuto ha sterzato prendendomi in piano. L’uomo non si è fermato ed è scappato».

La beffa

Nella macchina al seguito del suv c’era un amico dell’investitore che si è affacciato dal finestrino chiedendo alla donna se si fosse fatta male: «Nel mentre sghignazzava, mi ha derisa e invece di chiamare i soccorsi ha messo in moto e ha seguito l’amico davanti a lui».

Concu ha poi allertato i carabinieri di Assemini e una volta in caserma ha formalizzato denuncia, mentre il figlio della donna ha chiamato l’ambulanza: «Il risultato? Quattordici ore al pronto soccorso con diagnosi di frattura dei gomiti e dei polsi. Il braccio destro rimarrà piegato, mi causa forti dolori e purtroppo non mi consente più fare certe mansioni come sollevare i pazienti».

La speranza

Le telecamere di zona, non funzionanti o disattivate, non hanno potuto aiutare Rita Contu a rintracciare il suo investitore. Ma lei spera ancora che qualcuno l’aiuti a trovarlo: «Ho la convinzione che mi abbia urtata volutamente - prosegue Concu - per questo sarebbe giusto che al colpevole venisse ritirata la patente a vita. Mi ha causato un danno a cui non potrà mai rimediare». Concu è rimasta due mesi senza stipendio: «Noi badanti abbiamo 15 giorni di malattia e la mia è durata quasi due mesi. Sono stata costretta a rientrare a lavoro nonostante i dolori. Senza parlare dei debiti non pagati e dei soldi che devo restituire agli amici che mi hanno aiutata». E conclude: «Chi ha visto si faccia avanti».

