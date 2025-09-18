«Aiutatemi a trovare i fondi per un intervento agli occhi» 

Ha urgente bisogno di un intervento all’occhio destro, perché rischia di perdere totalmente la vista. Ma a causa della sua precaria situazione economica non può permettersi i costi della delicata operazione chirurgica. Per questo Salvatore Pisanu, quarantasette anni, invalido civile di Fluminimaggiore, ha deciso di rivolgersi alle persone caritatevoli, dando vita a una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundme. «Ho perso completamente la vista all’occhio sinistro – scrive Salvatore Pisanu in una nota - per via di un tumore al sangue. Ora anche il destro è gravemente compromesso. Senza un intervento urgente, rischio la cecità totale». Purtroppo il 47enne soffre anche di altre patologie croniche. «Sono anche diabetico. Ogni giorno devo leggere con precisione quale tipo di insulina sto utilizzando, quante unità dosare e consultare le schede tecniche degli alimenti, per calcolare correttamente i carboidrati. Per me vedere non è solo un bisogno umano ma una questione di sopravvivenza». L’intervento dovrebbe essere sostenuto in una clinica specializzata di Torino. «Ho avviato una raccolta fondi per affrontare le spese dell’operazione – conclude - che purtroppo non posso sostenere da solo. Ogni contributo può fare la differenza tra il buio e la possibilità di continuare a vivere in autonomia». Info su www.gofundme.com (cercando il nome di Salvatore Pisanu) con i dettagli della storia.

