«Aiutatemi a trovare chi mi ha aggredito» 

Quattro mesi fa è stato picchiato a sangue nel parcheggio di via Newton da sette persone, costretto a subire alcuni interventi chirurgici per ridurre le fratture scomposte che gli hanno distrutto il volto. Ma le indagini dopo il pestaggio e l’analisi delle telecamere della zona non avrebbero consentito agli investigatori di risalire all’identità del branco, tanto che ora c’è il rischio concreto che la sostituta procuratrice Rita Cariello, titolare del fascicolo, archivi tutto senza un colpevole. Il non riuscire ad avere giustizia per quanto gli è accaduto è il principale incubo di Mauro Moi, 40 anni di Sinnai, ancora alle prese con le cure derivate dalla gravissima aggressione.

Il racconto

«Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio di quest’anno», racconta il quarantenne, attraverso l’avvocata Anna Maria Busia che lo assiste, «dopo aver trascorso una serata in un locale, insieme ad un amico abbiamo deciso di mangiare un panino nel piazzale di via Newton in un chiosco ambulante, di quelli che comunemente chiamiamo caddozzoni ». Così i due amici si sono fermati davanti alla paninoteca su quattro ruote, ordinando i panini e le bevande. «Dopo aver mangiato», prosegue, «ci siamo diretti verso la nostra auto, parcheggiata quasi di fronte alla discoteca "Room Club” e ci siamo ritrovati accerchiati da un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, mi sembra di ricordare che fossero 7, i quali ci hanno aggredito, provocando a me lesioni gravissime al volto e al resto del corpo».

Il violento pestaggio

I due amici sarebbero stati circondati e picchiati selvaggiamente. «Mi hanno spaccato la mandibola e lo zigomo provocandomi fratture scomposte per le quali ho già subito due interventi chirurgici», sospira Moi, «e purtroppo ne dovrò subire altri per chissà quanto tempo ancora. Non solo. Prendendomi a calci e i pugni mi hanno anche rotto la rotula. Non so se la mia faccia tornerà come prima, se potrò avere la mobilità di un tempo, non so quali danni alla vista rimarranno per sempre. La mia vita non è più come quella di prima. Fatico ad addormentarmi la notte, ricordando quell’aggressione violenta, inaspettata e senza ragione, ho gli incubi pressoché tutte le sere».

La denuncia

Subito dopo il violento pestaggio il quarantenne è stato soccorso e portato al pronto soccorso, ma a distanza di quattro mesi le sue condizioni di salute sono ancora complicate. Dovrà subire altri interventi e non ha ancora terminato la riabilitazione per la gamba. L’inchiesta della Procura, in ogni caso, è scattata pressoché nell’immediatezza, ma per ora non sembrano esserci stati progressi. «Purtroppo, ad oggi, le indagini non hanno consentito di individuare i miei aggressori», lamenta Mauro Moi, «nonostante fossimo davanti a locali molto frequentati come il “Room” e il “Soho”, c’era anche qualcuno in un’auto parcheggiata vicino alla nostra, ma nessuno si è fatto avanti per darci una mano, per soccorrerci, per intervenire contro quella inaudita violenza».

Senza giustizia

Il quarantenne si è affidato all’avvocata Busia che segue il procedimento penale della Procura di Cagliari. «Se qualcuno non si farà avanti», conclude, «temo che non riuscirò a scoprire chi è stato e perché lo ha fatto. Per questo sto chiedendo aiuto a chiunque fosse stato lì quella notte e abbia visto qualcosa: si metta in contatto con le forze dell’ordine, con la Procura, ma va bene anche con il giornale o con la mia avvocata. Quello che mi è accaduto non è giusto e purtroppo potrebbe capitare a chiunque».

